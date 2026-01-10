الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر

علق الإعلامي خالد الغندور علي الشوط الأول لـ منتخب مصر أمام كوت ديفوار.

الشوط الأول

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شوط اول جيد جدا من منتخب مصر و لاعيبة رجالة و هدف ساحل العاج مش فاول من الأساس علي إمام عاشور".

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدم على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل مرموش الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة فى الربع ساعة الأولي إثر إحتكاك قوي مع أحد لاعبي أفيال كوت ديفوار.

وأحرز رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 32 .

وأنقذ رامي ربيعة مرمى منتخب مصر الوطني من فرصة خطيرة لمنتخب كوت ديفوار فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وأحرز منتخب كوت ديفوار هدف اول فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 40 عبر النيران الصديقة.

واصطدمت الكرة فى جسم أحمد فتوح لتتحول إلي شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.