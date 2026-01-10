قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار
مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار
أحمد أيمن

يتساءل الكثيرون من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم الفراعنة التأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية من المباراة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار 

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار 

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد كوت ديفوار، حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية. 

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار على نايل سات

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، من ضمنها القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

 بالإضافة إلى القناة المغربية الرياضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.

مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بث مباراة مصر وكوت ديفوار على النايل سات تردد قناة الجزائرية الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

ترشيحاتنا

مصنع الخانكة

البيئة: دعم أنشطة إنتاج السماد ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمصنع الخانكة

التصالح في مخالفات البناء

سعر التصالح في مخالفات البناء وأخر موعد للتقديم

وزير الاتصالات

مصر الأولى أفريقيًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 الصادر عن Oxford Insights

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد