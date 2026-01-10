قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

يتساءل الكثيرون من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم الفراعنة التأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية من المباراة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد كوت ديفوار، حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية.

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار على نايل سات

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، من ضمنها القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

بالإضافة إلى القناة المغربية الرياضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.