الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لما تحتويه من الكافيين الذي يساعد على زيادة التركيز والنشاط.

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

الإفراط في شرب القهوة قد يشكل خطرًا على صحة الكلى، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.

وكشف موقع

National Kidney Foundation، إن تناول القهوة بكميات كبيرة قد يؤثر سلبًا على وظائف الكلى ويزيد من حدة بعض المشكلات الصحية، و تشمل:

ـ زيادة العبء على الكلى:

يعمل الكافيين كمدر للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الضغط على الكلى، خاصة لدى مرضى القصور الكلوي.

ـ ارتفاع ضغط الدم:

الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في تدهور وظائف الكلى.

ـ زيادة خطر تكوّن حصوات الكلى:

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد ترفع مستويات الكالسيوم في البول، ما يزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

ـ اختلال توازن السوائل والمعادن:

قد يؤثر الإكثار من القهوة على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وهو أمر بالغ الخطورة لمرضى الكلى.

ـ التأثير على امتصاص الأدوية:

الكافيين قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض الكلى أو التحكم في ضغط الدم.

ـ زيادة خطر الجفاف:

عدم تعويض السوائل المفقودة نتيجة شرب القهوة بالماء قد يؤدي إلى الجفاف، ما ينعكس سلبًا على صحة الكلى.

نصائح مهمة لمرضى الكلى

ـ الالتزام بالاعتدال في شرب القهوة وعدم الإفراط.

ـ استشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية الآمنة يوميًا.

الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

ـ اختيار بدائل أقل كافيين مثل القهوة منزوعة الكافيين.