قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الصحفيين تُسلم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو
دوي يسجل الهدف الثاني لـ كوت ديفوار في مرمى منتخب مصر بربع نهائي أمم إفريقيا
75 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم بثلاثية على كوت ديفوار بربع نهائي أمم إفريقيا
اتجاه لحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة في اليابان
برغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
تحذير صومالي من تداعيات التدخل الإسرائيلي.. تهديد لوحدة الصومال وأمن القرن الإفريقي
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
آية التيجي

تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لما تحتويه من الكافيين الذي يساعد على زيادة التركيز والنشاط.

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

 الإفراط في شرب القهوة قد يشكل خطرًا على صحة الكلى، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة. 

وكشف موقع 
National Kidney Foundation، إن تناول القهوة بكميات كبيرة قد يؤثر سلبًا على وظائف الكلى ويزيد من حدة بعض المشكلات الصحية، و تشمل:
ـ زيادة العبء على الكلى:
يعمل الكافيين كمدر للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الضغط على الكلى، خاصة لدى مرضى القصور الكلوي.

ـ ارتفاع ضغط الدم:
الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في تدهور وظائف الكلى.

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

ـ زيادة خطر تكوّن حصوات الكلى:
تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد ترفع مستويات الكالسيوم في البول، ما يزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

ـ اختلال توازن السوائل والمعادن:
قد يؤثر الإكثار من القهوة على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وهو أمر بالغ الخطورة لمرضى الكلى.

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

ـ التأثير على امتصاص الأدوية:
الكافيين قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض الكلى أو التحكم في ضغط الدم.

ـ زيادة خطر الجفاف:
عدم تعويض السوائل المفقودة نتيجة شرب القهوة بالماء قد يؤدي إلى الجفاف، ما ينعكس سلبًا على صحة الكلى.

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

نصائح مهمة لمرضى الكلى

ـ الالتزام بالاعتدال في شرب القهوة وعدم الإفراط.

ـ استشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية الآمنة يوميًا.
الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

ـ اختيار بدائل أقل كافيين مثل القهوة منزوعة الكافيين.

مخاطر شرب القهوة لمرضى الكلى أضرار القهوة الكافيين والكلى أمراض الكلى حصوات الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

دمياط الجديدة

إزالة مخالفات بناء في مدينة دمياط الجديدة

مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي

الجلسة

محافظا الإسماعيلية والوادي الجديد ينهيان خلافات قبيلتي البياضية والعبابدة

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد