قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحمل مواجهات منتخبي مصر وكوت ديفوار طابعًا خاصًا يجعلها دائمًا في مقدمة المباريات المنتظرة داخل القارة الأفريقية.

 فالصدام بين «الفراعنة» و«الأفيال» يتجاوز حدود مباراة عادية، ليصبح كلاسيكو أفريقيًا حقيقيًا، تتداخل فيه الحسابات التكتيكية مع الذكريات التاريخية والمواجهات المصيرية التي صنعت مجد المنتخبين.

نهائي 2006.. ليلة التتويج التاريخية

يُعد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 بالقاهرة من أبرز محطات الصراع بين المنتخبين. مواجهة مشحونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، ليحسمها المنتخب المصري وسط جماهيره، محققًا لقبًا غاليًا عزز مكانته كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة، وترك جرحًا مفتوحًا في ذاكرة الأفيال.

نصف نهائي 2008.. سيطرة مصرية مطلقة

بعد عامين فقط، تجدد اللقاء في نصف نهائي أمم أفريقيا 2008، لكن هذه المرة جاءت الكلمة واضحة للفراعنة. أداء هجومي كاسح تُوّج بالفوز 4-1، في واحدة من أفضل مباريات المنتخب المصري تاريخيًا، أكد خلالها تفوقه الفني والذهني، ومهد الطريق للتتويج بلقب جديد.

مواجهة 2021.. سيناريو متكرر

في نسخة 2021 بالكاميرون، عاد المنتخبان للاصطدام مجددًا في لقاء عصيب. انتهى الوقتان الأصلي والإضافي دون أهداف، لتبتسم ركلات الترجيح لمصر مرة أخرى، في سيناريو أعاد للأذهان نهائي 2006، ورسّخ عقدة نفسية جديدة للأفيال أمام الفراعنة.

قمة 2025.. واقعية وحسابات معقدة

تأتي مواجهة 2025 في المغرب وسط ظروف مختلفة، حيث يعتمد المنتخبان على الواقعية والانضباط التكتيكي. البطولة الحالية أثبتت أن الأسماء الكبيرة وحدها لا تكفي، لكنها في الوقت نفسه أعادت الكبار إلى الواجهة، لتبقى قمة مصر وكوت ديفوار فصلًا جديدًا في كلاسيكو أفريقي لا يفقد بريقه


 

منتخب مصر كأس الامم الافريقية منتخب كوت ديفوار اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد الجوية

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

اللواء سمير فرج

أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 في حادث بصحراوي سمالوط

الأجهزة الأمنية

استغل غياب الأم .. تفاصيل اتهام "نقاش" بالتعدي على ابنته وهتك عرضها في العياط

مشرحة

بسبب خلافات أسرية.. فتاة تنهي حياتها بالامتناع عن تناول الطعام بقنا

بالصور

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد