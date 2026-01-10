شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط

كشف المطرب شهاب الأمير، خلال ظهوره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن مثله الأعلى في عالم الفن، مؤكّدًا أن عمالقة الطرب الشعبي مثل أحمد عدوية وعبدالباسط حمودة ومجدي طلعت كانوا مصدر إلهامه منذ بداياته الفنية.

دورهم في صقل موهبته وبناء شخصيته الفنية

وأشار شهاب الأمير إلى أن هؤلاء الأساتذة لعبوا دورًا محوريًا في صقل موهبته، ومنحوه الدعم والإرشاد الذي ساعده على اختيار اللون الشعبي في الغناء وتطوير شخصيته الفنية منذ الصغر. وأضاف أن متابعة هؤلاء الفنانين وتعلم الجرأة والأسلوب الفني منهم ساعده على مواجهة الجمهور بثقة منذ أول ظهور له على المسرح في المدرسة، مؤكدًا أن تأثيرهم كان حجر الأساس في مسيرته الفنية الناجحة.

تقدير القيم والمبادئ بجانب الفن

وأوضح شهاب أن تقديره لهؤلاء الفنانين لا يقتصر على الفن فقط، بل يشمل القيم والمبادئ التي غرسوها فيه، والتي شكلت شخصيته الفنية والإنسانية على حد سواء.