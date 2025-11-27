قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
توك شو

محمد موسى يكشف لغز طفلة توقفت عن الأكل نصف عام

محمد شحتة

عرض الإعلامي محمد موسى قصة إنسانية صادمة، وصفها بأنها ليست مجرد خبر ولا واقعة عابرة، بل حكاية موجعة تضعنا أمام سؤال واحد: كم يمكن لدقيقة واحدة أن تغير مصير طفل؟ ، متسائلا: دقيقة واحدة فقط… هل تكفي لتحويل حياة أسرة كاملة؟

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القصة بطلتها طفلة لا يتجاوز عمرها عامًا وسبعة أشهر، قضت ستة أشهر كاملة غير قادرة على الأكل أو البلع، تبكي بلا توقف بينما والداها يتنقلان بين الأطباء والفحوص والتحاليل دون أي تفسير. ستة أشهر من الحيرة والعذاب… حتى ظهرت الحقيقة الصادمة: دبوس.

وتابع: قطعة صغيرة لا يتعدى حجمها ظفر اليد، لكنها كانت تصنع جحيمًا داخل جسد طفلة لا تعرف معنى الخطر، ولا تدرك ما التقطته بيدها الصغيرة لحظة واحدة غافلة.

أضاف: في الوقت الذي كانت فيه حياة الطفلة مهددة، ظهر الأبطال الحقيقيون… بعيدًا عن التريند والكاميرات، فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إحدى مستشفيات الدولة، بقيادة الدكتور محمد متولي، واجهوا حالة غامضة استمرت نصف عام، حتى اكتشفوا السبب وأنقذوا طفلة لا ذنب لها.

وقدم محمد موسى، تحية احترام وتقدير للأطقم الطبية والتمريض في مصر، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي لرد الجميل، وفي الوقت نفسه، وجّه رسالة لكل بيت: إن أخطر الكوارث قد تبدأ من شيء صغير… لعبة، خرزة، دبوس… شيء لا يتجاوز حجم كف اليد، لكن ثانية واحدة كفيلة بأن تقلب حياة أسرة رأسًا على عقب.

محمد موسى طفلة مريضة الأكل قصة طفلة

