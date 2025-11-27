محمد موسى يكشف لغز طفلة توقفت عن الأكل نصف عام

عرض الإعلامي محمد موسى قصة إنسانية صادمة، وصفها بأنها ليست مجرد خبر ولا واقعة عابرة، بل حكاية موجعة تضعنا أمام سؤال واحد: كم يمكن لدقيقة واحدة أن تغير مصير طفل؟ ، متسائلا: دقيقة واحدة فقط… هل تكفي لتحويل حياة أسرة كاملة؟

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القصة بطلتها طفلة لا يتجاوز عمرها عامًا وسبعة أشهر، قضت ستة أشهر كاملة غير قادرة على الأكل أو البلع، تبكي بلا توقف بينما والداها يتنقلان بين الأطباء والفحوص والتحاليل دون أي تفسير. ستة أشهر من الحيرة والعذاب… حتى ظهرت الحقيقة الصادمة: دبوس.

وتابع: قطعة صغيرة لا يتعدى حجمها ظفر اليد، لكنها كانت تصنع جحيمًا داخل جسد طفلة لا تعرف معنى الخطر، ولا تدرك ما التقطته بيدها الصغيرة لحظة واحدة غافلة.

أضاف: في الوقت الذي كانت فيه حياة الطفلة مهددة، ظهر الأبطال الحقيقيون… بعيدًا عن التريند والكاميرات، فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إحدى مستشفيات الدولة، بقيادة الدكتور محمد متولي، واجهوا حالة غامضة استمرت نصف عام، حتى اكتشفوا السبب وأنقذوا طفلة لا ذنب لها.

وقدم محمد موسى، تحية احترام وتقدير للأطقم الطبية والتمريض في مصر، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي لرد الجميل، وفي الوقت نفسه، وجّه رسالة لكل بيت: إن أخطر الكوارث قد تبدأ من شيء صغير… لعبة، خرزة، دبوس… شيء لا يتجاوز حجم كف اليد، لكن ثانية واحدة كفيلة بأن تقلب حياة أسرة رأسًا على عقب.