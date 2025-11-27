منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري

وجّه الإعلامي شريف عامر، سلسلة ملاحظات حول الأوضاع الخدمية والسياحية في مدينتي أسوان والأقصر، مؤكدًا أن مستوى النظافة في شوارع أسوان بات بحاجة إلى تحرك عاجل وحملات موسعة، موضحًا أن الشوارع "لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري"، مشيرًا إلى غياب الانتظام في أعمال التنظيف رغم أهمية المدينة كمقصد سياحي عالمي.

موسمًا سياحيًا قويًا

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الأقصر تشهد حاليًا موسمًا سياحيًا قويًا، ويتوافد عليها أعداد كبيرة من الزائرين، لافتًا إلى الإقبال اللافت على زيارة معبد الأقصر حتى ساعات الليل، خاصة في تمام الثامنة مساءً، ما يعكس أهمية الموقع التاريخي وتطوّر الخدمات المقدمة فيه.

ووجه الإعلامي شريف عامر، الشكر للمجلس الأعلى للآثار على جهود الترميم التي تُبرز الألوان الأصلية للأعمدة الأثرية، مؤكّدًا أن هذه الأعمال تُعيد للأثر رونقه وتمنح السائح تجربة بصرية مميزة، مشيدًا بحالة الإقبال المستمر من السياح على المناطق الأثرية في الأقصر وأسوان، سواء في النهار أو المساء.

مراجعة طرق تأمين الأرضيات ومعالجتها

وكشف شريف عامر عن أنه شاهد أحد السائحين الأجانب يتعرض لحادث سقوط أثناء قيادته "اسكوتر" صغير داخل أحد المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الأرضيات داخل بعض المواقع "لا تصلح للسير دون التعرض للانزلاق"، داعيًا الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى ضرورة مراجعة طرق تأمين الأرضيات ومعالجتها بشكل علمي يتماشى مع معايير السلامة الدولية لحماية الزوار والحفاظ على صورة المقاصد السياحية المصرية.