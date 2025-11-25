قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما
حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي
ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم
حدث نادر.. أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا
محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية
بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي
تحفيز ودعم قبل السفر .. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا
لقيت اللي يقولي عيب.. محمد صبحي يبكي على الهواء.. فيديو
الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شريف عامر: مشاركة لافتة في اليوم الثاني من الانتخابات .. المواطنون يترقبون شكل البرلمان

شريف عامر
شريف عامر

أكد الإعلامي شريف عامر، أن هناك فارقًا واضحًا بين القانون والإجراءات بشأن العملية الانتخابية من جهة، والانطباعات والسياسة من جهة أخرى، موضحًا أن القانون يسير وفق آليات واضحة ومحددة، بينما تشكّل الانطباعات جزءًا أساسيًا من الواقع السياسي لأنها ترتبط مباشرة برؤية المواطنين للأحداث، وتؤثر في فهمهم للمشهد العام.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك انطباعًا قائمًا لدى المواطنين حول البرلمان المقبل 2025، يتعلق بشكل المجلس المرتقب وما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

وأوضح شريف عامر، أن اليوم هو اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تجرى المنافسة على المقاعد الفردية بين 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، مضيفًا أن 527 لجنة فرعية في 13 محافظة بدأت عمليات الفرز عقب انتهاء عملية التصويت، وذلك بعد تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة كبيرة من الناخبين.

ولفت شريف عامر، إلى أن الغرفة الرئيسية بالهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 221 شكوى خلال يومي التصويت، مؤكدًا أن العملية الانتخابية انتهت تصويتيًا منذ نحو ساعة.

شريف عامر العملية الانتخابية القانون بالهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

هاني فرحات

هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

هيدي كرم

بالأحمر.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الفنانة هند عاكف

هند عاكف تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بالمقطم .. صور

بالصور

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

