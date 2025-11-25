شريف عامر: مشاركة لافتة في اليوم الثاني من الانتخابات .. المواطنون يترقبون شكل البرلمان

أكد الإعلامي شريف عامر، أن هناك فارقًا واضحًا بين القانون والإجراءات بشأن العملية الانتخابية من جهة، والانطباعات والسياسة من جهة أخرى، موضحًا أن القانون يسير وفق آليات واضحة ومحددة، بينما تشكّل الانطباعات جزءًا أساسيًا من الواقع السياسي لأنها ترتبط مباشرة برؤية المواطنين للأحداث، وتؤثر في فهمهم للمشهد العام.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك انطباعًا قائمًا لدى المواطنين حول البرلمان المقبل 2025، يتعلق بشكل المجلس المرتقب وما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة.

وأوضح شريف عامر، أن اليوم هو اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تجرى المنافسة على المقاعد الفردية بين 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، مضيفًا أن 527 لجنة فرعية في 13 محافظة بدأت عمليات الفرز عقب انتهاء عملية التصويت، وذلك بعد تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة كبيرة من الناخبين.

ولفت شريف عامر، إلى أن الغرفة الرئيسية بالهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 221 شكوى خلال يومي التصويت، مؤكدًا أن العملية الانتخابية انتهت تصويتيًا منذ نحو ساعة.