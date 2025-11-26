قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
آية التيجي

يسعى العديد من الآباء إلى تنمية قدرات أطفالهم العقلية بطرق طبيعية وبسيطة، دون الحاجة إلى برامج تدريب معقدة. 

5 عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ومع الالتزام بعادات يومية محددة، يمكن دعم ذكاء الطفل وتعزيز مهاراته المعرفية واللغوية والإبداعية. 

وكشف موقع  Gifted Ready التعليمي عن 5 عادات فعّالة تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب، وتساعده على التطور الذهني بشكل صحي ومتوازن، وهي:

ـ تحديد وقت الشاشة:

قضاء الطفل ساعات طويلة أمام الهواتف أو التلفزيون يمكن أن يؤثر سلبًا على تركيزه، ويحرم عقله من أنشطة تعزز نمو الدماغ مثل القراءة واللعب التفاعلي.
الحد من وقت الشاشة يُبقي الطفل نشيطًا ومهتمًا بالتجارب الحقيقية، مما يدعم مهارات التعلم والانتباه.

 عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ـ تعزيز النشاط البدني المنتظم:

التمارين الرياضية تُنشّط الدماغ عبر زيادة تدفّق الدم والأكسجين، كما تُحسن المزاج والتركيز.
أنشطة بسيطة مثل الجري، ركوب الدراجات، القفز واللعب في الهواء الطلق تقوي العضلات، وتحسن التناسق الحركي، وتُسهّل اكتساب المهارات الجديدة.

 عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ـ الاهتمام بالأنشطة الموسيقية والفنية:

الموسيقى والفنون تلعب دورًا مهمًا في نمو الدماغ؛ فالعزف يعزز الذاكرة والانتباه، والغناء يُطوّر اللغة والإيقاع.
كما يساعد الرسم والتلوين والأعمال اليدوية على تنمية الإبداع وتحسين التنسيق بين اليد والعين.

 عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ـ التحدث مع الطفل يوميًا:

الحوار اليومي مع الطفل ينمّي حصيلته اللغوية ويدعم التفكير المنطقي.
المحادثات البسيطة تساعد الطفل على تعلم مفردات جديدة، والتعبير عن مشاعره وأفكاره بشكل أوضح.

 عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ـ تشجيع الفضول وحب الاستكشاف:

عندما يُطرح الطفل أسئلة، فإن الإجابة عنها بوضوح تُشجع على التفكير والاستكشاف.
تنمية الفضول تدعم قدرته على البحث والتعلم، وتجعله أكثر استعدادًا لاكتساب مهارات معرفية جديدة.

ذكاء الطفل زيادة ذكاء الأطفال تنمية القدرات العقلية عادات تزيد ذكاء طفلك تطوير مهارات الطفل أنشطة للأطفال الحد من وقت الشاشة تنمية الإبداع عند الأطفال نمو الدماغ عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزيف عون

ترامب يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني بـ عيد الاستقلال

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد