الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عادات يومية بسيطة ترفع ضغط الدم دون أن نشعر.. تجنبها لحماية قلبك

آية التيجي

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الاضطرابات القلبية الصامتة، إذ يتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة، ما يجعل كثيرين يعيشون لسنوات طويلة من دون أن يدركوا أن قلوبهم تتعرض لإجهاد مستمر. 

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مئات الملايين حول العالم يعانون من ارتفاع الضغط، بينما لا يتلقى عدد كبير منهم أي علاج أو متابعة.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع Everyday Health، قد لا ينتج الضغط المرتفع فقط عن العوامل الوراثية أو الأمراض المزمنة، بل عن سلوكيات يومية بسيطة يكررها الإنسان دون وعي، فتتسبب بمرور الوقت في اضطراب آلية تنظيم ضغط الدم ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، وهي:

ـ الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمصنّعة:

الأطعمة الجاهزة والمعلّبة والوجبات السريعة تُعد من أكبر مصادر الصوديوم، حيث يؤدي الملح الزائد إلى احتباس السوائل وزيادة حجم الدم داخل الشرايين، ما يرفع الضغط على جدرانها بشكل مباشر. 

ويؤكد الخبراء أن استبدال هذه الأطعمة بالمكونات الطازجة المطهية منزليًا خطوة جوهرية للوقاية.

ـ الاعتماد المفرط على الكافيين:

القهوة ومشروبات الطاقة تُحفّز الجهاز العصبي وتُسبب تضييقًا مؤقتًا في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم بعد تناولها. 

وقد يتحول هذا الارتفاع إلى حالة مزمنة لدى من لديهم استعداد وراثي، لذا يُفضل استهلاك الكافيين باعتدال ومراقبة استجابة الجسم.

ـ قلة النوم واضطراب الراحة الليلية:

النوم عنصر أساسي للحفاظ على صحة القلب، إذ يساعد على تنظيم الهرمونات والتحكم في الضغط. قلة النوم أو النوم المتقطع يجعل الجسم في حالة توتر دائم، مما يرفع ضغط الدم حتى أثناء الراحة. الحفاظ على نمط نوم ثابت ضروري لاستعادة التوازن العصبي والدوري.

ـ الجلوس لفترات طويلة:

الخمول والجلوس لساعات أمام الشاشات يقللان تدفق الدم ويضعفان مرونة الشرايين. حتى مع ممارسة الرياضة، يظل الجلوس الطويل ضارًا، لذا يُنصح بالوقوف أو المشي بضع دقائق كل ساعة لتحفيز الدورة الدموية.

ـ التدخين والتعرض للدخان:

النيكوتين يُسبب انقباضًا حادًا في الأوعية الدموية ويرفع الضغط فورًا بعد استنشاقه. ومع مرور الوقت، يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين ويضاعف خطر الإصابة بالجلطات. وحتى التدخين السلبي له تأثير مشابه، مما يجعل تجنب بيئات التدخين أمرًا ضروريًا لصحة القلب.

ـ تجاهل مراقبة ضغط الدم بانتظام:

ارتفاع الضغط غالبًا لا تُصاحبه أعراض، لذلك فإن الاعتماد على الشعور العام خطأ كبير. ينصح الخبراء بقياس الضغط بانتظام في المنزل باستخدام أجهزة دقيقة ومعتمدة لاكتشاف أي تغيير مبكر.

ـ التوتر المستمر ونمط الحياة السريع:

إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب. ممارسة التأمل، وتقليل الشاشات، وقضاء وقت في الهواء الطلق يمكن أن يقلل مستويات التوتر ويحسن الصحة العامة.

ويشير الخبراء إلى أن تغيير العادات اليومية البسيطة مثل التقليل من الملح، تحسين جودة النوم، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يحدث فرقًا جذريًا في حماية القلب ومنع مضاعفات خطيرة، مثل: السكتة الدماغية وتصلب الشرايين. الوعي بهذه السلوكيات هو الخطوة الأولى نحو الوقاية.

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

