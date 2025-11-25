عادات يومية بسيطة ترفع ضغط الدم دون أن نشعر.. تجنبها لحماية قلبك

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الاضطرابات القلبية الصامتة، إذ يتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة، ما يجعل كثيرين يعيشون لسنوات طويلة من دون أن يدركوا أن قلوبهم تتعرض لإجهاد مستمر.

عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مئات الملايين حول العالم يعانون من ارتفاع الضغط، بينما لا يتلقى عدد كبير منهم أي علاج أو متابعة.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع Everyday Health، قد لا ينتج الضغط المرتفع فقط عن العوامل الوراثية أو الأمراض المزمنة، بل عن سلوكيات يومية بسيطة يكررها الإنسان دون وعي، فتتسبب بمرور الوقت في اضطراب آلية تنظيم ضغط الدم ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، وهي:

ـ الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمصنّعة:

الأطعمة الجاهزة والمعلّبة والوجبات السريعة تُعد من أكبر مصادر الصوديوم، حيث يؤدي الملح الزائد إلى احتباس السوائل وزيادة حجم الدم داخل الشرايين، ما يرفع الضغط على جدرانها بشكل مباشر.

ويؤكد الخبراء أن استبدال هذه الأطعمة بالمكونات الطازجة المطهية منزليًا خطوة جوهرية للوقاية.

ـ الاعتماد المفرط على الكافيين:

القهوة ومشروبات الطاقة تُحفّز الجهاز العصبي وتُسبب تضييقًا مؤقتًا في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم بعد تناولها.

وقد يتحول هذا الارتفاع إلى حالة مزمنة لدى من لديهم استعداد وراثي، لذا يُفضل استهلاك الكافيين باعتدال ومراقبة استجابة الجسم.

ـ قلة النوم واضطراب الراحة الليلية:

النوم عنصر أساسي للحفاظ على صحة القلب، إذ يساعد على تنظيم الهرمونات والتحكم في الضغط. قلة النوم أو النوم المتقطع يجعل الجسم في حالة توتر دائم، مما يرفع ضغط الدم حتى أثناء الراحة. الحفاظ على نمط نوم ثابت ضروري لاستعادة التوازن العصبي والدوري.

ـ الجلوس لفترات طويلة:

الخمول والجلوس لساعات أمام الشاشات يقللان تدفق الدم ويضعفان مرونة الشرايين. حتى مع ممارسة الرياضة، يظل الجلوس الطويل ضارًا، لذا يُنصح بالوقوف أو المشي بضع دقائق كل ساعة لتحفيز الدورة الدموية.

ـ التدخين والتعرض للدخان:

النيكوتين يُسبب انقباضًا حادًا في الأوعية الدموية ويرفع الضغط فورًا بعد استنشاقه. ومع مرور الوقت، يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين ويضاعف خطر الإصابة بالجلطات. وحتى التدخين السلبي له تأثير مشابه، مما يجعل تجنب بيئات التدخين أمرًا ضروريًا لصحة القلب.

ـ تجاهل مراقبة ضغط الدم بانتظام:

ارتفاع الضغط غالبًا لا تُصاحبه أعراض، لذلك فإن الاعتماد على الشعور العام خطأ كبير. ينصح الخبراء بقياس الضغط بانتظام في المنزل باستخدام أجهزة دقيقة ومعتمدة لاكتشاف أي تغيير مبكر.

ـ التوتر المستمر ونمط الحياة السريع:

إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب. ممارسة التأمل، وتقليل الشاشات، وقضاء وقت في الهواء الطلق يمكن أن يقلل مستويات التوتر ويحسن الصحة العامة.

ويشير الخبراء إلى أن تغيير العادات اليومية البسيطة مثل التقليل من الملح، تحسين جودة النوم، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يحدث فرقًا جذريًا في حماية القلب ومنع مضاعفات خطيرة، مثل: السكتة الدماغية وتصلب الشرايين. الوعي بهذه السلوكيات هو الخطوة الأولى نحو الوقاية.