لميس الحديدي عن برلمان 2026: المهم هو الأداء تحت القبة وكيف نراقب الحكومة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن غدًا هو أول جلسة لمجلس النواب الجديد بعد انتهاء ماراثون الانتخابات البرلمانية، وهو أطول فترة انتخابية في تاريخ مصر الحديث.



ووجهت رسالة للبرلمان الجديد خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلة: «ما يهم المواطن هنا هو الأداء البرلماني، وجميع ما سوف نشهده من انتخابات لاختيار رؤساء اللجان أو الوكلاء أو غير ذلك يأتي في إطار منافسات مشروعة بين القوى السياسية، لكن يظل الأداء البرلماني هو الأهم».



وواصلت: «يبقى الأهم في ذلك هو الأداء البرلماني تحت قبة البرلمان، وما ينفع الناس، وكيف نراقب الحكومة وأداءها، وكيف نُشرّع لمصلحة الناس. هذا هو الفيصل في أداء البرلمان، إما أن يحصل على علامة صح أو علامة غلط، أو يُعاد منحه الثقة».



ووجهت الحديدي تحية لرئيس البرلمان السابق المستشار حنفي الجبالي، قائلة: «تحية له، أداء متميز، ورجل استطاع العبور بتلك الفترة بشكل منضبط ومتميز».