توك شو

عمرو طلعت: الاتصالات مستقبل كل القطاعات.. وتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
محمد البدوي

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح اليوم «قاسمًا مشتركًا» في كل القطاعات الحيوية، مثل «الزراعة التكنولوجية، والخدمات المالية الرقمية، والتعليم، والصحة»، مؤكّدًا أن الكوادر المدربة في هذا القطاع مطلوبة بشكل كبير، وفرص العمل فيه في تزايد مستمر.

إطلاق مراكز توظيف

وأوضح الوزير خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وقعت منذ شهرين اتفاقًا مع 55 شركة لإطلاق مراكز توظيف ستتيح 75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال ثلاث سنوات.

تصدير الخدمات الرقمية

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي إلى جانب جهود تصدير الخدمات الرقمية المصرية إلى الخارج، مع التركيز على تجهيز الشباب لشغل هذه الوظائف الجديدة.

وأشار عمرو طلعت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد من الكوادر المتخصصة في قطاع الاتصالات، يمتلك مصفوفة مهارات متكاملة تشمل التدريب التقني والمهارات الشخصية، لضمان جاهزية الشباب لسوق العمل.

ولفت إلى أن الشباب المشاركين في مبادرة «الرواد الرقميون» يحصلون على تدريب تقني متقدم وفق تخصصهم، مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية، مع إجراء اختبارات مسبقة لتحديد مستوى كل متدرب، حتى يمكن البناء من الصفر إذا لزم الأمر.

خلق كفاءات متكاملة

وأكد الوزير أن الهدف هو خلق كفاءات متكاملة تجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الشخصية، لتجهيز الشباب لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا في كل مجالات الحياة والعمل.

قطاع الاتصالات الخدمات الرقمية الوظائف الجديدة عمرو طلعت الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا أحمد موسى

