لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

يحذر خبراء الصحة حول العالم من تجاهل العلاقة القوية بين صحة الفم وصحة القلب، مؤكدين أن إخبار طبيب الأسنان بوجود مشاكل أو أمراض قلبية ليس مجرد خطوة احترازية، بل ضرورة طبية قد تمنع مضاعفات خطيرة.

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

وكشفت دراسة حديثة، أن بكتيريا الفم والالتهابات الناتجة عن أمراض اللثة قد تؤثر مباشرة على الأوعية الدموية والقلب، مما يجعل التواصل بين المريض القلبي وطبيب الأسنان جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية الشاملة.

وكشف موقع PubMed عن أسباب خطيرة قد تدفعك إلى اخبار طبيب الأسنان إلى إصابتك بأمراض القلب، وتشمل ما يلي :

ـ البكتيريا الفموية قد تؤثر على القلب:

أمراض اللثة تزيد من نمو البكتيريا التي قد تنتقل إلى مجرى الدم وتصل إلى القلب، ما قد يؤدي إلى التهابات أو تأثيرات خطيرة على بطانة الأوعية الدموية.

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

ـ الالتهاب المزمن يرفع مخاطر القلب:

تشير دراسات إلى أن التهاب اللثة المزمن يعزز الاستجابة الالتهابية في الجسم، وهو ما يؤدي إلى ضعف وظيفة الأوعية الدموية، وارتفاع خطر تصلّب الشرايين ومضاعفات القلب.

ـ ارتباط مثبت بين أمراض اللثة والنوبات القلبية والسكتات:

تحليل تلوي لآلاف المرضى كشف أن المصابين بأمراض اللثة معرضون بشكل أكبر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات والوفيات القلبية.

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

ـ علاج اللثة قد يحسّن صحة القلب:

وأكدت أبحاث حديثة، أن تحسين صحة الفم وعلاج اللثة يمكن أن يقلل من الالتهاب في الجسم، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب.

ـ البكتيريا الفموية تُعد عامل خطر إضافيًا:

وجود بكتيريا ضارة في الفم يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري، ما يجعل الكشف المبكر عن مشاكل اللثة جزءًا مهمًا من الوقاية.

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

ـ احتياطات خاصة أثناء علاج الأسنان:

إخبار طبيب الأسنان بإصابتك بأمراض القلب يساعده على اتخاذ إجراءات وقائية، مثل:

تجنب النزيف الزائد

وصف مضادات حيوية قبل بعض الإجراءات إذا لزم

مراقبة الضغط والنبض أثناء العلاج

اختيار طرق علاج أقل خطورة على المريض القلبية.

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

نصائح للمصابين بأمراض القلب أثناء زيارة طبيب الأسنان

ـ إبلاغ الطبيب فوريًا بالتاريخ المرضي القلبي والأدوية المستخدمة.

ـ إجراء فحص دوري للثة لمنع تراكم البكتيريا.

ـ الحفاظ على الروتين اليومي للنظافة: الفرشاة + الخيط + الغسول.

ـ التنسيق بين طبيب القلب وطبيب الأسنان إذا كانت هناك إجراءات جراحية فموية.