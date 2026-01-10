انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /السبت/ انطلاق النسخة الثالثة عشرة من مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تركز على مجال مكافحة الإرهاب وتستمر لمدة أسبوعين في إقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة للجيش - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - أن تدريبات "المناورة الملهمة 2026"، التي تشارك فيها وحدات مهنية من الجيشين الباكستاني والأمريكي، تهدف إلى تحسين التفاهم المتبادل وقابلية التشغيل البيني من خلال تبادل خبرات مكافحة الإرهاب، مع تحسين التكتيكات والتقنيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات فعالة لمكافحة الإرهاب

وتركز التدريبات على مهارات التصويت خلال حرب المدن، بالإضافة إلى فهم العقائد التشغيلية وأفضل الممارسات لدى كل طرف.



وأشار بيان الجيش إلى أن هذه التدريبات تعد ذات أهمية كبيرة لمعالجة التحديات الأمنية المتغيرة وتحسين المعايير العسكرية الاحترافية وتعزيز قدرات قوات البلدين للعمل في بيئات مكافحة الإرهاب المعقدة، مؤكدا أن المناورات تعكس التزام البلدين المتواصل بالتعاون من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار.



وقد حضر مسئولون من الجانبين الفعالية الافتتاحية للمناورات التي بدأت في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في بلدة "بابي" بإقليم "خيبر بختونخوا".