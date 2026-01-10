قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفي بولاق الكرور قبل شهر رمضان
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
أخبار العالم

انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان

أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /السبت/ انطلاق النسخة الثالثة عشرة من مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تركز على مجال مكافحة الإرهاب وتستمر لمدة أسبوعين في إقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد.


وأوضحت إدارة العلاقات العامة للجيش - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - أن تدريبات "المناورة الملهمة 2026"، التي تشارك فيها وحدات مهنية من الجيشين الباكستاني والأمريكي، تهدف إلى تحسين التفاهم المتبادل وقابلية التشغيل البيني من خلال تبادل خبرات مكافحة الإرهاب، مع تحسين التكتيكات والتقنيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات فعالة لمكافحة الإرهاب

وتركز التدريبات على مهارات التصويت خلال حرب المدن، بالإضافة إلى فهم العقائد التشغيلية وأفضل الممارسات لدى كل طرف.


وأشار بيان الجيش إلى أن هذه التدريبات تعد ذات أهمية كبيرة لمعالجة التحديات الأمنية المتغيرة وتحسين المعايير العسكرية الاحترافية وتعزيز قدرات قوات البلدين للعمل في بيئات مكافحة الإرهاب المعقدة، مؤكدا أن المناورات تعكس التزام البلدين المتواصل بالتعاون من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار.


وقد حضر مسئولون من الجانبين الفعالية الافتتاحية للمناورات التي بدأت في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في بلدة "بابي" بإقليم "خيبر بختونخوا".

