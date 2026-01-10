حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب

توفي شاب يُدعى إبراهيم أحمد عثمان النوبي، من أبناء قرية بلقس بمركز قليوب، خلال إمامته لوالده في الصلاة في محل عملهما.



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوطه خلال الصلاة، حيث حاول الموجودون إسعافه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتبيّن أنه فارق الحياة في الحال.

جنازة الفقيد

وعقب انتشار الخبر، تحولت صفحات موقع فيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه الأهالي وأصدقاؤه، مشيدين بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، واصفين إياه بالشاب المكافح طوال حياته، قائلين: من عاش على شيء مات عليه.



وشُيّعت جنازة الشاب من المسجد الكبير، وسط حزن بالغ ودعوات من المشيعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.