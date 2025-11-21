كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

حذّرت تقارير غذائية وصحية أجنبية من خطأ منزلي شائع تقوم به الكثير من الأسر، وهو تخزين الثوم والخبز داخل الثلاجة.

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

وأكدت التقارير أن وضع الثوم في الثلاجة قد يؤدي إلى كارثة صحية غير متوقعة بسبب تغيّر خصائص هذه الأطعمة عند تعرضها لدرجات الحرارة المنخفضة، ما يزيد من احتمالات التلوث ونمو البكتيريا ويقلل القيمة الغذائية.

وهناك بعض التحذيرات الصحية لوضع الثوم في الثلاجة، والطرق الصحيحة لتخزين الثوم والخبز، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وهي:

أولًا: مخاطر تخزين الثوم في الثلاجة

ـ نمو بكتيريا خطيرة:

تقارير USDA و Food Safety Authority تؤكد أن تبريد الثوم، خاصة بعد فرمه أو تقشيره، يخلق بيئة مناسبة لنمو بكتيريا كلوستريديوم البوتولينيوم المسببة للتسمم الغذائي (Botulism).

ـ امتصاص الرطوبة وتلف أسرع:

الثلاجة تزيد من رطوبة الثوم، ما يؤدي إلى تغير رائحته وظهور العفن وفقدان نكهته.

ـ فقدان القيمة الغذائية:

الدراسات تبيّن أن التبريد يسبب تراجع مستويات الأليسين، المركب الأساسي المسؤول عن فوائد الثوم الصحية.

الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم الصحيح

ـ يحفظ في مكان جاف وجيد التهوية.

ـ يمنع وضعه في أكياس بلاستيكية مغلقة.

ـ يفضل تخزينه في سلة أو شبكة هوائية.

ثانيًا: مخاطر تخزين الخبز في الثلاجة

وأفاد ابحاث تم نشرها في موقع Harvard University، أن وضع الثوم في الثلاجة له مخاطر عديدة، ومن بينها:

ـ يابس وفاقد للطراوة بسبب "الارتداد النشوي":

وتؤكد الابحاث، أن تبريد الخبز يسرّع تصلّب النشا، مما يفقد الخبز طراوته خلال ساعات.

ـ امتصاص روائح الثلاجة وتغيّر الطعم:

الخبز يمتص الروائح بسهولة، مما يؤدي إلى طعم غير مرغوب فيه.

ـ ارتفاع احتمالية نمو العفن بعد إخراجه من الثلاجة:

تكثف الرطوبة عند العودة لدرجة حرارة الغرفة يشجع نمو العفن السريع.

الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم المفروم

ـ التجميد هو الخيار الآمن وليس التبريد.

ـ يُقسم الثوم إلى أكياس صغيرة ويحفظ في الفريزر.

ـ عند الاستخدام يُسخن مباشرة دون تركه يفك تمامًا.

نصائح عامة من الخبراء الثوم من التلف

ـ عدم حفظ الثوم المفروم في الزيت داخل الثلاجة لفترات طويلة.

ـ فحص الثلاجة باستمرار لضمان خلوها من الرطوبة والعفن.

ـ الاعتماد على الفريزر للخبز بدلًا من الثلاجة.