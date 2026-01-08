عمر هشام: شراكات القطاع الخاص ركيزة أساسية لنمو إيرادات اتحاد الجولف

أكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن رياضة الجولف سوف تساهم في نمو عوائد السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا في هذا الصدد أن بطولة الجولف الواحدة تسهم في تحقيق 10 آلاف ليلة فندقية، ومع استضافة مصر 13 بطولة خلال فترة الأربعة أشهر المقبلة، أتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بشكل لافت خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الأربعاء بنادي مدينتي للجولف، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات القطاعين الرياضي والسياحي، حيث استعرض الاتحاد حصاد عام كامل من العمل المؤسسي، وكشف عن ملامح رؤيته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

أشار عمر هشام، إلى تأثير رياضة الجولف على القطاع العقاري، والذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن شركات التطوير العقاري المصرية تنشئ العديد من ملاعب الجولف بمستوى عالمي، هذا بجانب أن مصر لديها تاريخ كبير في لعبة الجولف، وبالتالي فإن استغلال هذه البنية التحتية والتاريخ الرياضي للعبة يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة مشاركتها، وفي الوقت نفسه تحقيق استدامة مالية للأندية والملاعب الموجودة.

وأشار إلى تجربته في رئاسة الاتحاد المصري للجولف، ونجاحه في خلال 7 شهور فقط في تحويل العجز المالي للاتحاد إلى فائض مع خطط لمضاعفة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها عبر عقد شراكات مع العديد من شركات القطاع الخاص الراغبة في رعاية البطولات العالمية التي تمت استضافتها.

بدوره اتفق معه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية الرياضة في دعم السياحة المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن استضافة البطولات الرياضية حققت نحو 2 مليون ليلة سياحية منذ عام 2019، موضحًا انعكاس استضافة البطولات الرياضية على الاقتصاد سواء بشكل مباشر في تحقيق دخل من حقوق الرعاية والإعلانات والشراكات الموجودة في البطولات للاتحادات الرياضية أو عوائد بشكل غير مباشر من مصروفات "فيزا" والإقامة في الفنادق والانتقالات والترويج من المشاركين في البطولات.

توقع وزير الشباب والرياضة، أن ينجح الاتحاد المصري للجولف خلال الفترة المقبلة من استكمال خططه في تنمية اللعبة في مصر، وأن يؤسس شركة تتولى تنمية هذه الرياضة وإدارة بطولات احترافية وأن توسع نشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية وداخل مراكز الشباب في المحافظات عبر نماذج مصغرة للملاعب الجولف من خلال المسئولية المجتمعية للشركة، كما توقع أن يتم إنشاء قناة للجولف المصري خلال الفترة المقبلة مع توسع اللعبة ووجود طلب كبير على رعايات هذه اللعبة.