منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء أمام حركة السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.


وقال مصدر مسؤول بالميناء، إنه تم إغلاق بوغاز الميناء أمام دخول وخروج السفن حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح الميناء فور استقرار الأحوال الجوية وتحسن الظروف المناخية.


وأشار المصدر، إلى أن الميناء يترقب وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور عودة الحركة الملاحية.


وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في الطقس، يصاحبها نشاط للرياح أدى إلى ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.
 

