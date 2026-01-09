إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء أمام حركة السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.



وقال مصدر مسؤول بالميناء، إنه تم إغلاق بوغاز الميناء أمام دخول وخروج السفن حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح الميناء فور استقرار الأحوال الجوية وتحسن الظروف المناخية.



وأشار المصدر، إلى أن الميناء يترقب وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور عودة الحركة الملاحية.



وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في الطقس، يصاحبها نشاط للرياح أدى إلى ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.

