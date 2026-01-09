قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

اعتمدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «قيمة الاحترام»، على أن تتناول الخطبة الثانية الحديث عن «التبرع بالدم»، في إطار دور الوزارة في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية داخل المجتمع.


وأكدت الوزارة أن الهدف من اختيار موضوع «قيمة الاحترام» هو تعزيز هذا الخُلُق في التعاملات اليومية، وبيان أثره المباشر في استقرار العلاقات الإنسانية، وحفظ الكرامة، وبناء مجتمع متماسك يقوم على التقدير المتبادل والعدل.


وأوضحت الأوقاف أن الاحترام في المفهوم الإسلامي ليس سلوكًا شكليًا أو مجاملة عابرة، وإنما خُلُق أصيل ينبع من الإيمان، ويظهر في القول والفعل، ويشمل احترام الإنسان لنفسه، ولغيره، ولجميع من حوله دون تمييز.


كما شددت الخطبة على أن القرآن الكريم وضع أسسًا واضحة لاحترام الإنسان، فنهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وأمر بالكلمة الطيبة واللين في الخطاب، حتى مع المخالف، باعتبار ذلك من علامات الرقي الإنساني وصدق الإيمان.

الخطبة الثانية 
وفي السياق ذاته، تتناول الخطبة الثانية أهمية التبرع بالدم باعتباره صورة من صور التكافل الاجتماعي، وعملًا إنسانيًا نبيلًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعكس روح الرحمة والتعاون التي يدعو إليها الإسلام.


وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة تهدف إلى الجمع بين القيم السلوكية الراقية والعمل الإنساني الإيجابي، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قائم على الاحترام، والمسؤولية، وخدمة الآخرين. 

موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026

من ناحية أُخرى  تُعلن وزارة الأوقاف، عن موعد اختبارات التصفية الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون جنيه؛ دعمًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا على إتقانه.

وتؤكد ضرورة إحضار المستندات التالية عند التقدم للاختبارات: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد للناشئة، وصورة من كارنيه الخدمات لذوي الهمم، مع التزام كل مديرية بالتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة، والسماح لمن لم يُسجِّل عبر الموقع الإلكتروني بأداء الاختبار حال موافقته على الشروط المقررة.

وتُجرى اختبارات التصفية الأولية خلال الفترة من الأحد الموافق ١١ /١ / ٢٠٢٦م وحتى الخميس الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢٦م، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى نقر الرابط التالي اضغط هنا 
 

خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة الأوقاف وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ناقد رياضي: والله كل الناس خايفة من مصر في بطولة أفريقيا.. فيديو

الكابتن حسام حسن

يا غريب كن أديب.. رسالة شديدة اللهجة من مصطفى شردي للكابتن حسام حسن.. فيديو

وزير الأوقاف

كيف تدير الأوقاف ملف الوقف في مصر؟ متحدث الوزارة يجيب

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد