الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»

اعتمدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «قيمة الاحترام»، على أن تتناول الخطبة الثانية الحديث عن «التبرع بالدم»، في إطار دور الوزارة في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية داخل المجتمع.



وأكدت الوزارة أن الهدف من اختيار موضوع «قيمة الاحترام» هو تعزيز هذا الخُلُق في التعاملات اليومية، وبيان أثره المباشر في استقرار العلاقات الإنسانية، وحفظ الكرامة، وبناء مجتمع متماسك يقوم على التقدير المتبادل والعدل.



وأوضحت الأوقاف أن الاحترام في المفهوم الإسلامي ليس سلوكًا شكليًا أو مجاملة عابرة، وإنما خُلُق أصيل ينبع من الإيمان، ويظهر في القول والفعل، ويشمل احترام الإنسان لنفسه، ولغيره، ولجميع من حوله دون تمييز.



كما شددت الخطبة على أن القرآن الكريم وضع أسسًا واضحة لاحترام الإنسان، فنهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وأمر بالكلمة الطيبة واللين في الخطاب، حتى مع المخالف، باعتبار ذلك من علامات الرقي الإنساني وصدق الإيمان.

الخطبة الثانية

وفي السياق ذاته، تتناول الخطبة الثانية أهمية التبرع بالدم باعتباره صورة من صور التكافل الاجتماعي، وعملًا إنسانيًا نبيلًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعكس روح الرحمة والتعاون التي يدعو إليها الإسلام.



وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة تهدف إلى الجمع بين القيم السلوكية الراقية والعمل الإنساني الإيجابي، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قائم على الاحترام، والمسؤولية، وخدمة الآخرين.

موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026

من ناحية أُخرى تُعلن وزارة الأوقاف، عن موعد اختبارات التصفية الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون جنيه؛ دعمًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا على إتقانه.

وتؤكد ضرورة إحضار المستندات التالية عند التقدم للاختبارات: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد للناشئة، وصورة من كارنيه الخدمات لذوي الهمم، مع التزام كل مديرية بالتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة، والسماح لمن لم يُسجِّل عبر الموقع الإلكتروني بأداء الاختبار حال موافقته على الشروط المقررة.

وتُجرى اختبارات التصفية الأولية خلال الفترة من الأحد الموافق ١١ /١ / ٢٠٢٦م وحتى الخميس الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢٦م، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى نقر الرابط التالي اضغط هنا

