هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود عبده، الذي قال: «أنا نفسي أروح العمرة زي الناس اللي مسافرة طيران وباخرة، لكن مرتبي صغير وعندي أسرة، ولما بتفرج على التلفزيون بحس إني نفسي أكون هناك، فهل ربنا ممكن يكتبها لي؟»، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كتب لكم مثل أجرهم»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، منعهم العذر»، مؤكدًا أن من صدق في نيته ومنعه العذر كتب الله له الأجر كاملًا.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن من كان صادق النية في الذهاب إلى بيت الله الحرام، لكن حال بينه وبين ذلك ضعف الإمكانيات المادية، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر العمرة بنيته الصادقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».

وبيّن أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم دلّنا على عمل عظيم يأخذ به المسلم أجر الحج والعمرة وهو في بلده، وهو أن يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، فيكون له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن من لم يستطع الجلوس بعد الفجر بسبب العمل أو المواصلات، فليجعل وقته مشغولًا بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، فينال الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى فضل الدعاء والإلحاح على الله بطلب زيارة بيته الحرام والصلاة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.

دعاء لمن يريد أن يذهب للعمرة

(كريمُ رسولُ اللهِ واللهُ أكرمُ.. فهل فقيرُ بين الكريمينِ يُحرمُ)

دعاء الذهاب للعمرة

(اللهم اغفر ذنبي، وحصن فرجي، وطهر قلبي).

دعاء العمرة

يسنّ للمعتمر التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).

دعاء الذهاب للعمرة

اللهم إني قد نويت زيارة بيتك الحرام لأداء العمرة فوفقني يارب العالمين.

-وهو فى طريقه

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل .

-عند الإحرام يجب أن يقول المعتمر ((نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى))

-عندما يرى الكعبة المشرفة

اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا، وبرًا ومهابة

-الدعاء عند الطواف

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويكثر من قول الله أكبر

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.

دعاء الذهاب للعمرة مستجابة

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة.

اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني.”

“اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل”.

دعاء الذهاب للعمرة قصير

يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيّئات، يا وليّ الحسنات، ويا دافع البليّات، اللهم إنك قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، وقلت وأنت أصدق القائلين: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التّكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم لا تَرُدَّنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

دعاء الذهاب للعمره

اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم الَّذِي إِذَا دُعيت به أجبت، وإِذَا سُئلت به أعطيت، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تغننا عن رحمة من سواك. -اللهم اصرف عنّا المصائب، وردّ عنا النوائب، وكُفّ عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقّدة، وسهّل الأمور المشدّدة.-اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.