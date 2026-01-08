قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمين الفتوى: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان أن ينتفع بها ولا حرج في ذلك

أرباح الودائع البنكية
أرباح الودائع البنكية
إيمان طلعت

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محسن من الجيزة، يقول فيه: «ما حكم أرباح الوديعة اللى طالعة من البنك، وإحنا بنكمل بها احتياجات البيت والدروس علشان المرتب مش مكفى؟ هل هى حلال ولا حرام؟».

ليرد آمين الفتوى، موضحا: أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من الناس.

وأشار إلى أن أرباح الودائع البنكية أرباح حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها ولا حرج فى ذلك ولا إشكال شرعًا.

وما عليه الفتوى، وبه قال كثير من الفقهاء المعاصرين، أن هذه المعاملات البنكية تُعد من المعاملات الاستثمارية الحديثة، وهى قائمة على الرضا بين الأطراف، وتحقق مصالحهم جميعًا، ولا يدخلها غرر ولا ضرر، وهو ما يجعلها معاملات جائزة شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى أن الربح الناتج عن هذه المعاملات يُعد ربحًا حلالًا، سواء كان من وديعة، أو شهادة استثمار، أو حساب توفير، أو أى نوع من الأوعية الادخارية التى يستثمر فيها الإنسان ماله.

وأكد أن الانتفاع بهذه الأرباح فى تلبية احتياجات البيت، أو المصروفات، أو تعليم الأبناء أمر جائز ولا حرج فيه، مشددًا على أن الأصل فى المعاملات الحل، وأن هذه الأرباح حلال إن شاء الله متى كانت وفق الأطر المعتمدة والمنتشرة فى البنوك.

هل أرباح شهادات الاستثمار وودائع البنوك ربا

ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.

لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك

وقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.

هل أرباح شهادات الاستثمار ربا محرم

وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.

و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.

كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير. 

