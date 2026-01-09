قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه
الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند

فرناس حفظي

أُصيب رجل وامرأة برصاص عناصر من الشرطة الفيدرالية في حادثة وقعت في بورتلاند بولاية أوريجون، ونُقلا إلى مستشفى محلي، ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، فإن العناصر المناوبين ينتمون إلى دوريات الحدود، وهي فرع مستقل من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. 

وذكرت الوزارة، أن العناصر حاولوا إيقاف السيارة التي كان ركابها هدفهم. وفي لحظة ما، قام السائق بتسليح السيارة، فأطلق العنصر النار دفاعا عن النفس، ومع ذلك، تمكن ركاب السيارة من مغادرة المكان، ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الحادث.

أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن عملاء فيدراليين تابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أطلقوا النار على شخصين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وأكدت شرطة بورتلاند وقوع الحادث، وقالت إن الشخصين نُقلا إلى المستشفى، دون أن تُفصح عن حالتهما الصحية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الخميس بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت متظاهرة في مدينة مينابوليس خلال احتجاج على مقتل رينيه نيكول جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

مقتل امرأة في مينابوليس

وأثار مقتل امرأة على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس خلال عملية تفتيش للهجرة، غضبًا شعبيًا واسعًا وروايات متضاربة حول ملابسات الحادث.

الشرطة الفيدرالية ولاية أوريغون الهجرة والجمارك الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي دوريات الحدود

