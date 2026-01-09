أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر تراجعا بنهاية تعاملات الأسبوع.
يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 47.23 جنيه.
سعر البيع: 47.33 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 31.55 جنيه.
سعر البيع: 31.82 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 34 جنيه.
سعر البيع: 34.17 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 55.05 جنيه.
سعر البيع: 55.29 جنيه.
سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 63.36 جنيه.
سعر البيع: 63.72 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 59.11 جنيه.
سعر البيع: 59.39 جنيه.
سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 7.36 جنيه.
سعر البيع: 7.40 جنيه.
سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 5.11 جنيه.
سعر البيع: 5.16 جنيه.
سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 4.66 جنيه.
سعر البيع: 4.69 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 6.75 جنيه.
سعر البيع: 6.78 جنيه.
وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:
سعر الشراء: 30.06 جنيه.
سعر البيع: 30.24 جنيه.