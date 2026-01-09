قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه
الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر تراجعا بنهاية تعاملات الأسبوع.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم  الجمعة 9 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 47.23 جنيه.

سعر البيع: 47.33 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 31.55 جنيه.

سعر البيع: 31.82 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 34 جنيه.

سعر البيع: 34.17 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 55.05 جنيه.

سعر البيع: 55.29 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 63.36 جنيه.

سعر البيع: 63.72 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 59.11 جنيه.

سعر البيع: 59.39 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 7.36 جنيه.

سعر البيع: 7.40 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 5.11 جنيه.

سعر البيع: 5.16 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 4.66 جنيه.

سعر البيع: 4.69 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 6.75 جنيه.

سعر البيع: 6.78 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 30.06 جنيه.

سعر البيع: 30.24 جنيه. 

