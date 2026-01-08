قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر تراجعا على مدار الأيام الماضية.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم  الخميس 8 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 8-1-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 47.25 جنيه.

سعر البيع: 47.35 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 31.74 جنيه.

سعر البيع: 32.03 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 34.17 جنيه.

سعر البيع: 34.28 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 8-1-2026:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 55.15 جنيه.

سعر البيع: 55.40 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 63.72 جنيه.

سعر البيع: 63.99 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 59.30 جنيه.

سعر البيع: 59.59 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم  الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.41 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 5.12 جنيه.

سعر البيع: 5.15 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.71 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 8-1-2026:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 6.75 جنيه.

سعر البيع: 6.78 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-1-2026:

سعر الشراء: 30.13 جنيه.

سعر البيع: 30.29 جنيه. 

