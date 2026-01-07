يخسر 40 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بشكل كبير منذ بداية العام 2026 ليسجل نحو 47.33 جنيه للبيع مقارنة بـ 47.73 جنيه سعر الخميس الماضي أول يوم في العام الجديد ليسجل خسارة 40 قرشا.

ويرصد “صدى البلد” سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي في بنوك (قناة السويس، مصرف أبوظبي الإسلامي،التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وسجلا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي المتحد) لنحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي ) لنحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية ، البركة، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) لنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي نحو:

47.20 جنيه للشراء

47.33 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.25 جنيه للبيع

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.27 جنيه

البنوك إجازة

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اليوم الاربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وسيتم استئناف العمل غدا الخميس بكافة البنوك.