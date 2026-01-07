قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
القومي لحقوق الإنسان: قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يخسر 40 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

الدولار
الدولار
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بشكل كبير منذ بداية العام 2026  ليسجل نحو 47.33 جنيه للبيع مقارنة بـ 47.73 جنيه سعر الخميس الماضي أول يوم في العام الجديد ليسجل خسارة 40 قرشا.

ويرصد “صدى البلد” سعر الدولار في البنوك  اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي في بنوك (قناة السويس، مصرف أبوظبي الإسلامي،التجاري الدولي CIB، نكست،  مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  الأهلي الكويتي، المصري الخليجي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وسجلا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي المتحد) لنحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي ) لنحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية ، البركة، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) لنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني  لنحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي نحو:

47.20 جنيه للشراء 

47.33 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.25 جنيه للبيع

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

 نحو 47.27 جنيه

البنوك إجازة

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اليوم الاربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وسيتم استئناف العمل غدا الخميس بكافة البنوك.

سعر الدولار البنك المركزي البنوك الجنيه المصري بنك القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف في عدد من المحافظات

دعاء المغرب 19 شهر رجب

دعاء المغرب 19 رجب للفرج والتيسير.. لا تفوّت فضله

دولة التلاوة

وتتوالى النفحات.. إهداء مليون جنيه لـ دولة التلاوة دعما لرسالة البرنامج الهادفة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد