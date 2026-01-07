سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 7-1-2026، حالة من الهدوء النسبي في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك عقب التراجع الذي سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك نكست نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في البنك التجاري الدولي.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 47.75 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 47.40 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات: 47.37 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنوك:"أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، وبنك مصر، وبنك قناة السويس": 47.35 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

البنك الأهلي الكويتي: 47.27 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.