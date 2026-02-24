مسلسل مناعة الحلقة 6.. هند صبري تؤسس إمبراطوريتها من سكان حي الباطنية

تبدأ هند صبري (غرام) أولى خطواتها الحقيقية في تشكيل عصابتها الخاصة، بعيدًا عن مظلة الرجال الذين كانوا يسيطرون على المشهد. لم تعد مجرد طرف في اللعبة، بل بدأت تصنع قواعدها بنفسها، في تطور لافت بأحداث الحلقة السادسة من مسلسل منّاعة.

بعد ما كبرت تجارتها وأصبحن تحتاج أيادي تثق فيها، لجأت لأقرب الدوائر إليها. استعانت بعمتها التي تجسدها ميمي جمال، ومعها شقيقتها فايزة (مها نصار)، في تحرك سري داخل الحارة لجمع عناصر جديدة تعمل معهم، بعيدًا عن عيون الحكومة وحملات التفتيش.

الرهان هنا لم يعد على القوة، بل على الثقة. غرام تختار من تعرفهم، من يفهمون طبيعة الحارة، ومن يملكون ولاءً شخصيًا لها. المشاهد تكشف ذكاءها في بناء شبكة تعتمد على القرب العائلي والعلاقات القديمة، وكأنها تعيد تشكيل “عيلة” جديدة لكن هذه المرة داخل عالم التجارة المحظورة.

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.