رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، يرافقه نائب رئيس الجهاز و مسئولي جهاز المدينة، بزيارة كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، لتقديم واجب التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم القس يوسف مجدى قلادة (كاهن الكنيسة) وعددٌ من مسئولي الكنيسة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس أسمى معاني التلاحم الوطني.

وخلال اللقاء، عبَّر رئيس الجهاز، عن خالص تهانيه للإخوة الأقباط بهذه المناسبة، وسعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتي تظهر جليًا في مثل هذه المناسبات والأعياد الدينية تعظيماً لمعاني الوحدة الوطنية وأواصر الأخوة.

كما حرص المهندس أحمد العربي، علي مناقشة مسئولي الكنيسة لبحث سبل التعاون والإجراءات التنسيقية لموقف توفير وإنشاء كنيسة بمدينة حدائق العاصمة، حيث طلب سيادته تقديم الرسومات الخاصة بالكنيسة المقترحة بالمدينة للدراسة، تمهيدا للسير في اجراءات التراخيص لحين نهو الموافقات من الجهات المختصة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على توفير مختلف أوجه الدعم، لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العبادة، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

ومن جانبه، عبر القس يوسف مجدى قلادة، عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، والتي تعكس مشاعر الأخوة الصادقة بين المسلمين والأقباط، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، بجانب التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيراً عن روح المحبة والمودة.