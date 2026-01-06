قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، يرافقه نائب رئيس الجهاز و مسئولي جهاز المدينة، بزيارة كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، لتقديم واجب التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم القس يوسف مجدى قلادة (كاهن الكنيسة) وعددٌ من مسئولي الكنيسة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس أسمى معاني التلاحم الوطني.

وخلال اللقاء، عبَّر رئيس الجهاز، عن خالص تهانيه للإخوة الأقباط بهذه المناسبة، وسعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتي تظهر جليًا في مثل هذه المناسبات والأعياد الدينية تعظيماً لمعاني الوحدة الوطنية وأواصر الأخوة.

كما حرص المهندس أحمد العربي، علي مناقشة مسئولي الكنيسة لبحث سبل التعاون والإجراءات التنسيقية لموقف توفير وإنشاء كنيسة بمدينة حدائق العاصمة، حيث طلب سيادته تقديم الرسومات الخاصة بالكنيسة المقترحة بالمدينة للدراسة، تمهيدا للسير في اجراءات التراخيص لحين نهو الموافقات من الجهات المختصة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على توفير مختلف أوجه الدعم، لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العبادة، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

ومن جانبه، عبر القس يوسف مجدى قلادة، عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، والتي تعكس مشاعر الأخوة الصادقة بين المسلمين والأقباط، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، بجانب التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيراً عن روح المحبة والمودة.

حدائق العاصمة كنيسة السيدة العذراء بدر كاهن الكنيسة عيد الميلاد المجيد

