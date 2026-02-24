قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
منذ الحلقة الأولى.. الشنفري لمنذر رياحنة ملحمة أداء تتصدر المشهد الدرامي

تقى الجيزاوي

تصدر مسلسل «أبطال الرمال – الشنفرى» المشهد منذ عرض حلقته الأولى، متربعًا على قوائم البحث عبر منصة شاهد، ومشعلًا حالة واسعة من التفاعل على المنصات الاجتماعية خلال ساعات قليلة من انطلاقه، في تأكيد واضح على قوة حضوره الجماهيري وبداية لافتة لعمل يحمل طابعًا تاريخيًا وإنسانيًا مختلفًا.

منذ اللحظات الأولى للحلقة الافتتاحية، بدا واضحًا أن العمل لا يكتفي باستحضار شخصية تاريخية، بل يعيد تقديمها برؤية درامية مكثفة ولغة بصرية عالية الجودة.

وفي قلب هذا المشهد، يقدّم النجم منذر رياحنة واحدًا من أبرز أدواره، مجسدًا شخصية الشنفرى بروح متمرّدة وأداء متوهّج يفرض حضوره بقوة.

الظهور الأول للشخصية لم يكن مرورًا عابرًا، بل إعلانًا صريحًا عن ملحمة تمثيلية تتكشف تباعًا.

اعتمد رياحنة على نظرات حادة، وصوت داخلي متوتر، وحركة جسدية مدروسة تعكس صراعًا عصبيًا عميقًا يعتمل داخل الشنفرى.

وهذا الصراع لم يُقدَّم بصورة سطحية، بل كتركيبة نفسية معقّدة تترجم الغضب، والرفض، والتمرّد على واقع ظالم.

الإشادات لم تتأخر، حيث أثنى النقاد والمتابعون على قدرة رياحنة الدائمة على الإمساك بتفاصيل أي شخصية يؤديها، وهنا لا يقدم الشنفرى كشاعر صعلوك فحسب، بل كإنسان جريح يحمل ذاكرة مثقلة، ويعيش على حافة الانفجار.

جاء الأداء متوازنًا بين القسوة الظاهرة والهشاشة الخفية، ما أضفى على العمل بعدًا إنسانيًا يتجاوز الإطار التاريخي التقليدي.

بصريًا، يخدم الإخراج هذا الأداء المكثف عبر تناغم واضح بين الكاميرا وملامح الوجه وتفاصيل الجسد، حيث التقطت العدسة أدق الارتعاشات والانفعالات، وصاغت عالمًا دراميًا يعكس الروح التاريخية للعمل دون أن يفقده حداثته.

ومع تصاعد الأحداث في الحلقة الأولى، بدأت تتشكل ملامح عمل يبدو أنه سيحفر مكانته ضمن أبرز الأعمال التاريخية في الموسم.

وحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقته، خاصة مع الإيقاع الدرامي المشوق الذي حملته الحلقة الأولى، ما أعاد اسم رياحنة بقوة إلى واجهة الترند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من العمل، مشيدين بالحضور الطاغي والاحترافية العالية في تجسيد الشخصية، معتبرين أن المسلسل يشكل إضافة نوعية لمسيرته الفنية.

«أبطال الرمال – الشنفرى» لا يقدم مجرد سرد لسيرة شاعر متمرّد، بل يعيد قراءة التاريخ عبر عدسة إنسانية معاصرة، ويضع الصراع الداخلي في قلب الحدث.

ومع هذه البداية المشتعلة، تتجه الأنظار إلى الحلقات المقبلة، في انتظار تصاعد أكبر للأحداث واستكمال ملامح ملحمة درامية انطلقت بقوة وثبات.

