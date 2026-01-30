منذر رياحنة يكشف الإعلان التشويقي لمسلسله التاريخي أبطال الرمال

نشر الفنان الأردني، منذر رياحنة عبر حساباته الرسمية الإعلان التشويقي لمسلسله التاريخي المرتقب أبطال الرمال، والذي يشارك به ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، مجسّدًا شخصية الشنفرى، إحدى أبرز الشخصيات العربية ذات الحضور التاريخي والرمزي العميق.



ويُعد مسلسل أبطال الرمال عملًا تاريخيًا ضخمًا، من إخراج سامر جبر، وإنتاج المؤسسة القطرية للإعلام، حيث من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على تليفزيون قطر، إلى جانب منصة شاهد وعدد من القنوات العربية الأخرى.



يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما العربية، في مقدمتهم سلوم حداد وفرح بسيسو، إلى جانب مجموعة مميزة من أبرز الفنانين في الوطن العربي، ضمن توليفة درامية تسلّط الضوء على شخصيات تاريخية مؤثرة، برؤية معاصرة وإنتاج بصري ضخم.

وقد جرى تصوير المسلسل بالكامل في مدينة مراكش المغربية، لما تتمتع به من طابع تاريخي وبصري يخدم أجواء العمل وحقبته الزمنية.

وأرفق منذر رياحنة الإعلان التشويقي بعبارة لافتة كتب فيها

الشنفري، اسم كُتب على الرمل، وبقي في الذاكرة.. ألقاكم في المسلسل التاريخي أبطال الرمال في رمضان إن شاء الله.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان منذر رياحنة التاريخية مسلسل "سيوف العرب" من بطولة باسم ياخور وجمال سليمان وسلوم حداد.