لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
تحقيقات وملفات

نصف قرن على رحيل الشيخ النقشبندي صوت القرآن في ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضاف الصالون الثقافي ببلازا (2)، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، احتفالية بعنوان «نصف قرن على صوت القرآن الشيخ النقشبندي»، وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل الشيخ سيد النقشبندي، أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للدورة الحالية من المعرض.

شارك في الاحتفالية كل من الشيخ طه الإسكندراني، مدرب المقامات، والدكتور عمرو ناجي، أستاذ الغناء العربي والعميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، والمنشد محمد الجعفري، وأدارت الندوة الدكتورة إيناس جلال الدين، الناقدة الموسيقية.

واستهلت الدكتورة إيناس جلال الدين الندوة بالترحيب بالحضور، موضحة أن موضوع الندوة يتناول سيرة الشيخ سيد النقشبندي، صاحب الصوت الأشهر في مدرسة الإنشاد الديني في مصر، خاصة في شهر رمضان.

وتوجه الدكتور عمرو ناجي بالشكر إلى وزارة الثقافة على تنظيم هذه الندوة التي تستعيد ذكرى الشيخ النقشبندي في محفل ثقافي كبير هو معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن الحديث عن الإنشاد وقراءة القرآن يرتبط بالحديث عن الصوت الحسن، مشيرًا إلى أن مدرسة الإنشاد وقراءة القرآن هي مدرسة واحدة، وهي المرجعية لأي شخص يرغب في استخدام صوته في الغناء أو الأداء بوجه عام.

وأشار ناجي إلى أن سر تميز الشيخ النقشبندي يكمن في رنة صوته، وقدراته الفذة في الانتقالات المقامية، مؤكدًا أن الله حباه بصوت ذي رنين خاص، لدرجة أن صوته كان يؤثر في الجميع، حتى الشباب المسيحيين، إذ كان صوته يجذب الناس، وبمجرد أن يقول «يا رب» يردد الجميع خلفه «يا رب»، معتبرًا أن النقشبندي «هرم» على مستوى الصوت.

وتابع أن الموسيقار بليغ حمدي تمتع بذكاء فني مكّنه من وضع جملة لحنية ثابتة وجميلة في ابتهال «مولاي»، مع إتاحة المجال لارتجال المبتهل و«الفتح العظيم» في صوته الذي يتسم بشجن نادر، وهو سر التعلق الكبير بهذا العمل، مؤكدًا وجود تسجيلات نادرة للشيخ النقشبندي من الذخائر غير المسموعة، وهي درر يجب الكشف عنها.

وأوضح عمرو ناجي أن الشيخ النقشبندي، كقارئ للقرآن، تأثر بالشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل، لكنه وجد في الإنشاد والابتهال مساحة من الحرية، داعيًا إلى أهمية الاستماع إلى الرواد والتعرف على تاريخهم وسيرتهم، لمعرفة مسيرة كفاح كل صاحب صوت من أصوات العمالقة، بما يعزز التواصل بين الأجيال.

من جانبه، أعرب الشيخ طه الإسكندراني عن امتنانه للمشاركة في الحديث عن الشيخ النقشبندي، أحد أشهر أعلام دولة الإنشاد، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة وبصمته الصوتية الفريدة، موضحًا أنه لم يكن كثير التنقل بين المقامات، لكنه كان يصعد أوكتافًا أو اثنين بسهولة، ورغم أنه لم يكن دارسًا أكاديميًا، فإنه كان موهوبًا بالفطرة، وكان محبًا للشعر ويكتبه، كما كان صوفيًا، ووالده شيخ طريقة النقشبندية، لذلك كان يعيش مع النص أكثر من تركيزه على المقامات.

وأكد الإسكندراني أن الشيخ النقشبندي صاحب إحساس مرهف وصوت فريد بعيد عن أي تقييم تقليدي، وكان يصعد إلى مناطق صوتية عالية، معتبرًا أن مدرسة الإنشاد شرفت مصر. وأضاف أن الشيخ سيد جاء من الصعيد إلى طنطا، حيث وجد المشايخ عند مقام السيد البدوي، وأحب هذا المجال، وكان الوحيد من بين المشايخ الذي غطى جميع المناسبات الدينية.

وفي ختام الندوة، أنشد المنشد محمد الجعفري عددًا من الابتهالات، بينها أعمال للشيخ النقشبندي، ثم تحدث عن أسباب حبه لمجال الإنشاد الديني واحترافه، ومكانة الشيخ النقشبندي، مشيرًا إلى أنه بدأ الإنشاد في سن مبكرة، وبفضل إذاعة القرآن الكريم تمكن من الاستماع إلى كبار المنشدين.

وأكد الجعفري أن الإقبال على المدرسة المصرية في الإنشاد له أهمية كبيرة في تاريخ هذا الفن، حيث أسست الإنشاد الديني كفن متكامل يجمع بين حلاوة الصوت والمقام، وقدمت أعلامًا بارزين، مطالبًا الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الرائدة في هذا المجال.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

توزيع الأسمدة بقنا

زراعة قنا: صرف 593 ألف شكارة سماد مدعم خلال الموسم الشتوي

خلال اللقاء

إصلاح خط المياه العكرة بحدائق المعرض الدائم ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بـ مستقبل الإسماعيلية

النائب سيد عبد الجليل يجري حوارا مفتوحا مع أهالي قرية الوادي الاخضر

النائب سيد عبد الجليل يلتقي بأهالي قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية ويعقد حوارا مفتوحا

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

