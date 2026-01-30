مفاجأة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة .. لماذا تأجلت الصفقة؟

شهدت صفقة انتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من الأهلي المصري إلى نادي برشلونة الإسباني حالة من الغموض والتأجيل خلال الأيام الماضية، رغم أن الجميع كان ينتظر إعلانًا رسميًا عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة لم يتم حتى الآن بسبب تعقيدات إدارية حالت دون إكمال إجراءات الانتقال في الوقت المتوقع.

ما مصير صفقة حمزة عبد الكريم؟

تشير المصادر إلى أن نادي برشلونة يتعامل بحذر مع الملف، ما أدى إلى تأجيل الإعلان النهائي، رغم أن نادي الأهلي سبق وأعلن موافقته على انتقال اللاعب إلى الفريق الرديف في برشلونة.

وتضمنت تلك التصريحات ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، التي أكدت أن مستقبل الصفقة لا يزال غير واضح، وأن هناك تحفظات داخل النادي الكتالوني بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بانتقال عبد الكريم.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في برشلونة يعترفون بوجود مشكلات بيروقراطية وإدارية تؤجل توقيع العقود وإتمام الصفقة رسميًا، رغم أن الاتفاق بين الناديين قد تم بالفعل في الأساس.

وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة حمزة عبد الكريم، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، وبرز مؤخرًا كأحد المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية، خاصة بعد مشاركته مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وكان برشلونة قد خطط أن يضم اللاعب في البداية إلى فريق برشلونة ب الرديف (Barça Atlètic) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء نهائي ضمن التفاصيل التعاقدية.

تطورات صفقة حمزة عبد الكريم

أعلنت منى عبدالكريم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وشقيقة والد حمزة عبدالكريم، لاعب النادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتبت "عبدالكريم"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. تم منذ قليل توقيع العقد الثلاثي بين النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني والابن الغالي حمزة عبدالكريم لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر للناشئين لكرة القدم، كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم إضافي ينتهي في 2028".

وتابعت: "ويسافر حمزة غدًا السبت فى أمان الله وحفظه ورعايته وسلامته وتوفيقه لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسميًا إلى برشلونة.. شكرًا لتهانيكم الرقيقة طوال الأسابيع الماضية ودعواتكم لابن مصر الشاب في خطوته المهمة والوثابة ببداية مشواره الاحترافي".

من جانب آخر، سبق لمدير الكرة في الأهلي، وليد صلاح الدين، أن أعلن بأن ناديه اتفق مع برشلونة على انتقال عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية، معربًا عن تمنياته بأن يوفق اللاعب في تجربته الاحترافية الجديدة وأن يستمر في أوروبا بعيدًا عن العودة إلى مصر.

وأوضح أن ما تبقى فقط هو بعض الخطوات الإجرائية، ومنها إجراءات استخراج التأشيرة وتصريح العمل التي تأخرت بشكل غير متوقع، وهو ما أدى إلى تأجيل الإعلان الرسمي.