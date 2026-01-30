مبروك.. أحمد شوبير: حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري في تاريخ برشلونة

هنأ الإعلامي أحمد شوبير اللاعب حمزة عبد الكريم بعد إحترافة في برشلونة.

حمزة عبد الكريم

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري في تاريخ برشلونة... مبروك ".

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني من إعلان صفقة ضم حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة انهي جميع العقبات الإدارية التي كانت تعوق انتقال حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك وسيتم الاعلان المنتظر رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

واضافت الصحيفة ان برشلونة لن يتحمل أي مقابل مادي نظير الإعارة، بينما يمتلك خيار شراء اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى 5 ملايين يورو حال تحقيق مكافآت مرتبطة بالأداء .