موعد إعلان برشلونة صفقة حمزة عبد الكريم من الأهلي

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني من إعلان صفقة ضم حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

موعد إعلان برشلونة صفقة حمزة عبد الكريم

واكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة انهي جميع العقبات الإدارية التي كانت تعوق انتقال حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك وسيتم الاعلان المنتظر رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

واضافت الصحيفة ان برشلونة لن يتحمل أي مقابل مادي نظير الإعارة، بينما يمتلك خيار شراء اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى 5 ملايين يورو حال تحقيق مكافآت مرتبطة بالأداء .