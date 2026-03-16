الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك الإثنين 16-3-2026

محمد صبيح

شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، مع بعض التباين بين البنوك.

وسجلت أسعار الشراء بين 13.590 و13.950 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.963 و14.110 جنيه، وفق آخر تحديثات البنوك.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (شراء / بيع)

HSBC: 13.950 جنيه شراء – 13.980 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 13.941 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 13.940 جنيه شراء – 13.978 جنيه بيع

QNB الأهلي: 13.936 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.930 جنيه شراء – 13.963 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 13.928 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.926 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

بنك مصر: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 13.880 جنيه شراء – 13.976 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 13.870 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع

بنك البركة: 13.867 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 13.798 جنيه شراء – 14.110 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 13.590 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع
 

سعر الريال السعودي الآن

سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنك HSBC عند 13.950 جنيه، فيما وصل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني NBK إلى 14.110 جنيه، وهو الفارق الأكبر بين البنوك.

وجاءت البنوك الكبرى مثل البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك QNB الأهلي والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بأسعار شراء بين 13.930 و13.940 جنيه، وأسعار بيع بين 13.963 و13.980 جنيه.

بينما سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 13.590 جنيه، مع سعر بيع 13.970 جنيه، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا في التسعير بين البنوك المحلية والخاصة.

