سعر الريال السعودي اليوم في البنوك الإثنين 16-3-2026

شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، مع بعض التباين بين البنوك.
وسجلت أسعار الشراء بين 13.590 و13.950 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.963 و14.110 جنيه، وفق آخر تحديثات البنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (شراء / بيع)
HSBC: 13.950 جنيه شراء – 13.980 جنيه بيع
المصرف العربي الدولي: 13.941 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك المركزي المصري: 13.940 جنيه شراء – 13.978 جنيه بيع
QNB الأهلي: 13.936 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.930 جنيه شراء – 13.963 جنيه بيع
بنك الإسكندرية: 13.928 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.926 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
بنك مصر: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك الأهلي المصري: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 13.880 جنيه شراء – 13.976 جنيه بيع
كريدي أجريكول: 13.870 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع
بنك البركة: 13.867 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع
بنك الكويت الوطني NBK: 13.798 جنيه شراء – 14.110 جنيه بيع
البنك العقاري المصري العربي: 13.590 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع
سعر الريال السعودي الآن
سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنك HSBC عند 13.950 جنيه، فيما وصل أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني NBK إلى 14.110 جنيه، وهو الفارق الأكبر بين البنوك.
وجاءت البنوك الكبرى مثل البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك QNB الأهلي والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بأسعار شراء بين 13.930 و13.940 جنيه، وأسعار بيع بين 13.963 و13.980 جنيه.
بينما سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 13.590 جنيه، مع سعر بيع 13.970 جنيه، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا في التسعير بين البنوك المحلية والخاصة.