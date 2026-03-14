بعد استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني.. سعر العملات العربية اليوم ..الريال السعودي يسجل 13.95 جنيه

سجلت أسعار العملات العربية استقرارا في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 14-3-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وأظهرت العملات العربية ثباتاً أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي وحتى اليوم.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.95 جنيه للشراء و 13.99 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 170.87 جنيه للشراء و 171.38 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 14.26 جنيه للشراء و 14.3 جنيه للبيع .

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 138.65 جنيه للشراء و 139.16 جنيه للبيع.

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 136.04 جنيه للشراء و 136.43 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 14.36 جنيه للشراء و 14.4 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 73.77 جنيه للشراء و 74,18 جنيه للبيع.