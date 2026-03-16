30 نسخة فقط | أودي RS6 Avant بتعديلات حديثة.. ماذا عن السعر؟

كشفت ABT Sportsline المتخصصة في تعديل السيارات عن إصدار خاص يعتمد على طراز Audi RS6 Avant، وذلك احتفالًا بمرور 130 عامًا على تأسيسها.

ويحمل هذا الإصدار اسم RS6-LE 800، وهو نموذج محدود الإنتاج يقتصر تصنيعه على 30 سيارة فقط حول العالم، ويعكس هذا الطراز فلسفة ABT في تقديم سيارات عالية الأداء مع تعديلات تقنية وتصميمية تمنح السيارة طابعًا أكثر تميزًا.



الأداء الفني لسيارة RS6-LE 800

ركزت ABT الألمانية على تطوير منظومة الأداء في السيارة عبر حزمة تعديلات ميكانيكية متقدمة، حيث ارتفعت القوة الإجمالية للمحرك لتصل إلى نحو 800 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 980 نيوتن متر.

وتعكس هذه الأرقام زيادة واضحة في الأداء مقارنة بالإصدار القياسي من السيارة، وهو ما يمنحها قدرات أعلى في التسارع، وتستهدف هذه التعديلات تقديم تجربة قيادة أكثر حدة لعشاق السيارات الرياضية.

سيارة RS6-LE 800 والتعديلات الميكانيكية

لم تقتصر التعديلات على زيادة القوة فقط، بل شملت أيضًا تطوير مكونات الهيكل ونظام التعليق لتحسين خصائص القيادة، وزودت السيارة بنوابض تعليق قابلة للضبط من تطوير ABT، وهي مصممة لتحسين الثبات والتحكم أثناء القيادة الرياضية، كما حصلت السيارة على نظام عادم جديد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتميز بأربعة مخارج للعادم تعزز من الطابع الرياضي للصوت والأداء.

تصميم السيارة RS6-LE 800

حصلت النسخة الخاصة على مجموعة من التعديلات التصميمية التي تمنحها حضورًا مختلفًا عن النسخة القياسية، ويظهر ذلك في الواجهة الأمامية التي تتضمن شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب نظام إضاءة يعتمد على تقنية LED.

كما أضيفت عدة عناصر مصنوعة من ألياف الكربون لتعزيز الطابع الرياضي وخفض الوزن في بعض الأجزاء، وترتكز السيارة على عجلات بتصميم هندسي مميز بقياس 22 بوصة.

وحصلت السيارة على عتبات أبواب ودواسات أرضية تحمل شعارات ABT، إلى جانب مقاعد رياضية تحمل العلامة نفسها، كما تضم السيارة مجموعة من التجهيزات القياسية التي تشمل أنظمة المعلومات والترفيه الحديثة، إلى جانب شاشات عرض متعددة تعرض بيانات القيادة المختلفة.

تكلفة التعديلات وسعر حزمة ABT

تبلغ حزمة التعديلات التي تقدمها على هذا الإصدار الخاص نحو 108 آلاف يورو.