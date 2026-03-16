ماذا تقدم هيونداي سنتافي هايبرد 2026 الجديدة؟

تواصل هيونداي تطوير طرازاتها التي تعتمد على التقنية الهجينة، أبرزها نسخة سنتافي موديل 2026، وينتمي هذا الطراز إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

محرك وأداء هيونداي سنتافي هايبرد 2026

تعتمد هيونداي سنتافي هايبرد 2026 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن تيربو ومحرك كهربائي يعملان معاً ضمن منظومة واحدة، ويبلغ حجم محرك البنزين 1.6 لتر ويتكون من أربع أسطوانات.

ويولد هذا النظام قوة تصل إلى 178 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 264 نيوتن متر، ويساهم المحرك الكهربائي بإضافة 60 حصاناً إلى المنظومة، ما يرفع القوة الإجمالية للنظام إلى نحو 231 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران الإجمالي إلى 367 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وتتوفر السيارة بنظامي دفع مختلفين يشملان الدفع الأمامي أو الدفع الكلي للعجلات، وتسجل نسخة الدفع الأمامي معدل استهلاك يبلغ نحو 15.3 كيلومتراً لكل لتر من الوقود، بينما تصل الكفاءة في نسخة الدفع الكلي إلى حوالي 14.9 كيلومتراً لكل لتر.

تجهيزات هيونداي سنتافي هايبرد 2026

تضم المقصورة مجموعة من التقنيات التي تركز على الراحة والاتصال الرقمي، وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة.

كما تضم هيونداي سنتافي هايبرد 2026 لوحة العدادات شاشة رقمية بنفس القياس لعرض معلومات القيادة بشكل واضح، وتعتمد منظومة الصوت على نظام من Bose يضم 12 سماعة موزعة داخل المقصورة، وتشمل التجهيزات الأخرى شاحناً لاسلكياً للهواتف وإضاءة داخلية محيطية.

أبعاد هيونداي سنتافي هايبرد 2026

تأتي هيونداي سنتافي هايبرد 2026 ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4832 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1900 ملم مع ارتفاع يبلغ 1720 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2815 ملم، كما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2100 و2075 كيلوجراماً تقريباً بحسب الفئة، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 413 لتراً.

تعتمد هيونداي سنتافي هايبرد 2026 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما تأتي مزودة بسقف بانورامي زجاجي، وتعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، ومرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف مع إمكانية الضبط والطي كهربائياً إلى جانب خاصية التدفئة.