شاهد| هيونداي اكسنت 2026 الفيس ليفت

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي اكسنت لفئة السيارات السيدان، وتظهر بـ حزمة واسعة من التحسينات في التصميم والتقنيات وأنظمة الأمان.

مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

زودت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أكثر حضوراً بفضل الشبك الأمامي المحدث بلمسات الكروم الأسود، وبها مصابيح LED أمامية مزدوجة بتقنية البروجيكتور.

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

بالاضافة إلي انه تم إعادة تصميم الصداد الأمامي والخلفي بـ هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليف، وتم إضافة جنوط ألمنيوم جديدة مقاس 16 بوصه بتصميم مقطوع بالألماس، وبها عجلفة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تنجيد جلدي صناعي، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً.

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

كمان ان مقعد السائق يوفر ثمانية اتجاهات للتعديل مع وظيفة الذاكرة وحركة ترحيبية عند الدخول والخروج، وحصل المقعد الأمامي للراكب على تعديل كهربائي بأربعة اتجاهات، وبها ستارة شمسية للزجاج الخلفي، ووظيفة فتح الصندوق الخلفي الذكية، وبها شاشات مقاس 10.25 بوصه لنظام المعلومات والترفيه، ولوحة عدادات رقمية، ونظام يدعم أكثر من 70 خاصية متصلة عبر الإنترنت إضافة إلى أكثر من 350 أمر صوتي.

محرك هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

تحصل سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 في سيول على يد تشونج جو-يونج، وتطورت من شركة محلية صغيرة إلى ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم، وبدأت بإنتاج "كورتينا" بالتعاون مع فورد (1968)، ثم أطلقت أول سيارة كورية بالكامل "بوني" (1975).

اشتهرت عالمياً في الثمانينيات عبر طراز "إكسل"، وتوسعت لاحقاً لتشمل السيارات الفاخرة "جينيسيس" والكهربائية (أيونك) .