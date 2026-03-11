شاهد| هيونداي اكسنت 2026 الفيس ليفت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب
تصعيد صاروخي صادم: إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي برأس حربي وزنه 2 طن
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي اكسنت 2026 الفيس ليفت
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي اكسنت لفئة السيارات السيدان، وتظهر بـ حزمة واسعة من التحسينات في التصميم والتقنيات وأنظمة الأمان.

مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

زودت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أكثر حضوراً بفضل الشبك الأمامي المحدث بلمسات الكروم الأسود، وبها مصابيح LED أمامية مزدوجة بتقنية البروجيكتور.

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

بالاضافة إلي انه تم إعادة تصميم الصداد الأمامي والخلفي بـ هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليف، وتم إضافة جنوط ألمنيوم جديدة مقاس 16 بوصه بتصميم مقطوع بالألماس، وبها عجلفة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تنجيد جلدي صناعي، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً.

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

كمان ان مقعد السائق يوفر ثمانية اتجاهات للتعديل مع وظيفة الذاكرة وحركة ترحيبية عند الدخول والخروج، وحصل المقعد الأمامي للراكب على تعديل كهربائي بأربعة اتجاهات، وبها ستارة شمسية للزجاج الخلفي، ووظيفة فتح الصندوق الخلفي الذكية، وبها شاشات مقاس 10.25 بوصه لنظام المعلومات والترفيه، ولوحة عدادات رقمية، ونظام يدعم أكثر من 70 خاصية متصلة عبر الإنترنت إضافة إلى أكثر من 350 أمر صوتي.

محرك هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

تحصل سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 في سيول على يد تشونج جو-يونج، وتطورت من شركة محلية صغيرة إلى ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم، وبدأت بإنتاج "كورتينا" بالتعاون مع فورد (1968)، ثم أطلقت أول سيارة كورية بالكامل "بوني" (1975).

اشتهرت عالمياً في الثمانينيات عبر طراز "إكسل"، وتوسعت لاحقاً لتشمل السيارات الفاخرة "جينيسيس" والكهربائية (أيونك) .

هيونداي اكسنت موديل 2026 اكسنت موديل 2026 اكسنت موديل 2026 الفيس ليفت مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2026 محرك هيونداي اكسنت موديل 2026 تاريخ شركة هيونداي صناعة السيارات

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

