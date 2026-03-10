تتعطل فجأة.. جنرال موتورز تستدعي شاحنات سيلفرادو وسييرا HD

كشفت مجموعة جنرال موتورز عن حملة استدعاء فنية واسعة النطاق تستهدف الآلاف من شاحنات المهام الشاقة من طرازي شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا موديلات 2025 و2026.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي بعد اكتشاف خلل تقني يتعلق بنظام توزيع الوقود، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل بشكل غير متوقع أثناء القيادة، وهو ما يضع سلامة الركاب على المحك في ظروف القيادة المختلفة.

تفاصيل العيب البرمجي في نظام خزان الوقود المزدوج

تكمن المشكلة الأساسية في الشاحنات المزودة بنظام خزان الوقود المزدوج، حيث تعاني وحدة تحكم المحرك من خطأ برمجي يمنع انتقال الوقود بشكل صحيح بين الخزانات.

وبسبب هذا الخلل، قد يتوقف المحرك عن العمل فجأة نتيجة نفاد الوقود في الخزان الرئيسي، رغم أن مؤشر الوقود في لوحة العدادات قد يظهر للسائق وجود كمية كافية من الوقود بناءً على القراءة الإجمالية للخزانين، مما يسبب إرباكًا كبيرًا للسائقين على الطرق السريعة.

حجم الاستدعاء والطرازات المتضررة من الخلل

يشمل هذا الاستدعاء حوالي 11,787 شاحنة من فئة المهام الشاقة وتحديدًا طرازي سيلفرادو 3500 HD وسييرا 3500 HD.

وأوضحت التقارير التقنية أن المشكلة تقتصر على النسخ المجهزة بمحركات البنزين فقط، ولا تشمل الشاحنات العاملة بمحركات الديزل.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة استدعاءات طالت قطاع الشاحنات الثقيلة مؤخرًا، حيث تسعى الشركات المصنعة لتفادي أي أعطال قد تؤدي إلى حوادث مرورية ناتجة عن فقدان القوة المفاجئ للمحرك.

الحلول التقنية والجدول الزمني لإصلاح العطل

أكدت جنرال موتورز أن حل المشكلة بسيط ولا يتطلب استبدال أي قطع ميكانيكية، حيث سيتم الاكتفاء بتحديث برمجِيّ لوحدة تحكم المحرك في مراكز الخدمة المعتمدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إخطار المالكين رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مراجعة الوكلاء اعتبارًا من 20 أبريل 2026، لضمان تحديث النظام مجانًا ومنع تكرار توقف المحرك، مما يعزز من موثوقية هذه الشاحنات في أداء المهام الشاقة الموكلة إليها.