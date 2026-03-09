بينهم سبورتاج وكرورلا.. أشهر 5 سيارات في السوق المصري بأسعار لم تتغير

شهد السوق المصري للسيارات حالة من الاستقرار في أسعار عدد كبير من الاصدارات، على الرغم من بعض الزيادات التي رفعت أسعار عدد من الطرازات الأخرى.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 5 سيارات في السوق المصري لم ترتفع أسعارها حتى هذا الوقت.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه إلى 1,500,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

دعمت السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,699,900 وصولًا إلى 2,249,900 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 جنيها و899,990 جنيها.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 599,900 جنيه.