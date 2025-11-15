قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري
ترامب يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.. ماذا فعلت؟
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور

كشفت ABT Sportsline المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن نسختها الخاصة التي تستند على أودي SQ5 2026، حيث قدمت نموذجًا مختلفًا للسيارة، يضم باقة من التحسينات مع إطلالة الـ SUV الفاخرة.

ترقيات خارجية لسيارة أودي SQ5 2026

اعتمدت ABT في تطوير هذه النسخة على تحسين القدرة الديناميكية للسيارة بشكل كبير، فقد عملت على خفض ارتفاع الهيكل بنوابض جديدة تقلص المسافة عن الأرض بمقدار 4.5 سم، وهو تعديل يمنح SQ5 يتسم بالقوة خاصة على الطرق السريعة، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية قياس 22 بوصة بتصميم خماسي وباللون الأسود.

أودي SQ5 2026 المعدلة

حصلت السيارة على مصد أمامي معاد تصميمه مع جناحات هوائية تضبط مسار الهواء لتعز من مسوى القيادة عند الانعطاف، بالإضافة إلى مشتت هوائي يتوسطه 4 مخارج عادم مصنوعة من الفولاذ الأسود غير اللامع.

كما يأتي الجناح الخلفي مزدوج التصميم بصورة أقرب إلى روح سيارات السباق، مع  اللون الأزرق الكهربائي الذي يضيف لمسة مميزة.

أودي SQ5 2026 المعدلة

أداء ومحرك أودي SQ5 2026 المعدلة

دفعت ABT بقلب السيارة إلى مستويات أعلى من المنافسة، فالمحرك الـV6 سعة 3.0 لتر المزود بشاحن تيربو حصل على برمجة جديدة رفعت قوته إلى 440 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، وهذا التطوير يمثل زيادة واضحة مقارنة بالنسخة القياسية، حيث تتفوق بنحو 78 حصانًا و50 نيوتن متر.

أودي SQ5 2026 المعدلة

تسارع مميز لسيارة أودي SQ5 2026 المعدلة 

تستطيع SQ5 ABT على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية فقط، وهو تحسن بمقدار 0.3 ثانية مقارنة بالطراز القياسي. 

أودي SQ5 2026 المعدلة

سعر أودي SQ5 2026 وحجم تجهيزات ABT

تقدم ABT الحزمة الكاملة لتعديل SQ5 مقابل نحو 20,000 يورو في الأسواق الأوروبية، وهو مبلغ يشمل جميع التغييرات الميكانيكية والتصميمية، وعند إضافة هذا الرقم إلى سعر أودي SQ5 2026 القياسية الذي يبدأ من 64,800 دولار، يصل الثمن النهائي للنسخة المعدّلة إلى ما يقارب 88,000 دولار أمريكي.

ABT تعديلات ABT أودي SQ5 2026 سيارة أودي SQ5 2026 أودي SQ5 2026 المعدلة

