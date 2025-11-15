بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور

كشفت ABT Sportsline المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن نسختها الخاصة التي تستند على أودي SQ5 2026، حيث قدمت نموذجًا مختلفًا للسيارة، يضم باقة من التحسينات مع إطلالة الـ SUV الفاخرة.

ترقيات خارجية لسيارة أودي SQ5 2026

اعتمدت ABT في تطوير هذه النسخة على تحسين القدرة الديناميكية للسيارة بشكل كبير، فقد عملت على خفض ارتفاع الهيكل بنوابض جديدة تقلص المسافة عن الأرض بمقدار 4.5 سم، وهو تعديل يمنح SQ5 يتسم بالقوة خاصة على الطرق السريعة، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية قياس 22 بوصة بتصميم خماسي وباللون الأسود.

أودي SQ5 2026 المعدلة

حصلت السيارة على مصد أمامي معاد تصميمه مع جناحات هوائية تضبط مسار الهواء لتعز من مسوى القيادة عند الانعطاف، بالإضافة إلى مشتت هوائي يتوسطه 4 مخارج عادم مصنوعة من الفولاذ الأسود غير اللامع.

كما يأتي الجناح الخلفي مزدوج التصميم بصورة أقرب إلى روح سيارات السباق، مع اللون الأزرق الكهربائي الذي يضيف لمسة مميزة.

أودي SQ5 2026 المعدلة

أداء ومحرك أودي SQ5 2026 المعدلة

دفعت ABT بقلب السيارة إلى مستويات أعلى من المنافسة، فالمحرك الـV6 سعة 3.0 لتر المزود بشاحن تيربو حصل على برمجة جديدة رفعت قوته إلى 440 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، وهذا التطوير يمثل زيادة واضحة مقارنة بالنسخة القياسية، حيث تتفوق بنحو 78 حصانًا و50 نيوتن متر.

أودي SQ5 2026 المعدلة

تسارع مميز لسيارة أودي SQ5 2026 المعدلة

تستطيع SQ5 ABT على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية فقط، وهو تحسن بمقدار 0.3 ثانية مقارنة بالطراز القياسي.

أودي SQ5 2026 المعدلة

سعر أودي SQ5 2026 وحجم تجهيزات ABT

تقدم ABT الحزمة الكاملة لتعديل SQ5 مقابل نحو 20,000 يورو في الأسواق الأوروبية، وهو مبلغ يشمل جميع التغييرات الميكانيكية والتصميمية، وعند إضافة هذا الرقم إلى سعر أودي SQ5 2026 القياسية الذي يبدأ من 64,800 دولار، يصل الثمن النهائي للنسخة المعدّلة إلى ما يقارب 88,000 دولار أمريكي.