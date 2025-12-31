قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي يقيل رئيس لجنة الأوراق المالية والأسواق

زيلنسكي
زيلنسكي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام أوكراني أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي أقال رئيس لجنة الأوراق المالية والأسواق المالية رسلان ماغوميدوف.

وفي سياق أخر ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن كييف تواصل مناقشاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ترتيبات الضمانات الأمنية، بما في ذلك إمكانية وجود قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على التزام بلاده بمواصلة المحادثات السياسية والدبلوماسية لوقف القتال.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه مستعد للقاء نظيره الروسي بأي صيغة كانت، من أجل التوصل إلى حل ينهي الحرب، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق مع مستشاري الأمن القومي لتحالف الدول الراغبة في عقد اجتماع ، في العاصمة كييف، لدفع المسار الدبلوماسي قدمًا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يمكن إجراء أي استفتاء داخل أوكرانيا في ظل غياب الأمن وتوفر بنية تحتية آمنة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يظل شرطًا أساسيًا لأي خطوات سياسية مقبلة.

أوكرانيا زيلنسكي بوتين ترامب روسيا

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

طاقم حكام مصرى

طاقم تحكيم مصري يقود مواجهة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا

الهلال السوداني

الهلال السوداني يستعد لمواجهة جيكومبي في الدوري الرواندي

كريستيانو

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

