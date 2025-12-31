زيلينسكي يقيل رئيس لجنة الأوراق المالية والأسواق



أفادت وسائل إعلام أوكراني أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي أقال رئيس لجنة الأوراق المالية والأسواق المالية رسلان ماغوميدوف.

وفي سياق أخر ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن كييف تواصل مناقشاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ترتيبات الضمانات الأمنية، بما في ذلك إمكانية وجود قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على التزام بلاده بمواصلة المحادثات السياسية والدبلوماسية لوقف القتال.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه مستعد للقاء نظيره الروسي بأي صيغة كانت، من أجل التوصل إلى حل ينهي الحرب، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق مع مستشاري الأمن القومي لتحالف الدول الراغبة في عقد اجتماع ، في العاصمة كييف، لدفع المسار الدبلوماسي قدمًا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يمكن إجراء أي استفتاء داخل أوكرانيا في ظل غياب الأمن وتوفر بنية تحتية آمنة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يظل شرطًا أساسيًا لأي خطوات سياسية مقبلة.