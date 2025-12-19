قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ 90 مليار يورو ..أول تعليق من زيلنسكي على دعم الاتحاد الاوروبي لبلاده

زيلنسكي
زيلنسكي
محمود نوفل

 
أكد الرئيس الأوكراني فلاديميرزيلنسكي أن دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده بـ 90 مليار يورو هو دعم كبير يعزز صمود كييف .

وفي تصريحات صحفية له ؛ شدد لرئيس الأوكراني على أنه من المهم أن تبقى الأصول الروسية مجمدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمان أمني مالي للسنوات المقبلة.

كما عبّر الرئيس الأوكراني  زيلينسكي عن امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي بشان قرار المجلس الأوروبي الذي توصل إلى اتفاق لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027.

وقال زيلينسكي: "هذا دعمٌ هامٌ يُعزز صمودنا بشكلٍ حقيقي. من المهم الحفاظ على تجميد الأصول الروسية وتأمين الأمن المالي لأوكرانيا خلال السنوات القادمة."

وأضاف: "شكرًا لكم على هذه النتيجة وعلى وحدتنا. معًا، ندافع عن مستقبل قارتنا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس-الجمعة تمكنوا في التوصل إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في ايجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.

يأتي هذا، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي زيلنسكي الأصول الروسية المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد