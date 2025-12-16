قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
أخبار العالم

زيلنسكي يطالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعمار أوكرانيا

محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي التوصل إلى مواقف وصفها بـ«المناسبة» مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن واشنطن استمعت أيضًا إلى وجهة نظر الدول الأوروبية بشأن القضايا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وترتيبات الأمن المستقبلية.

أوضح زيلنسكي أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا أساسيا لأي اتفاق محتمل في المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية هذا المسار في تعزيز الاستقرار طويل الأمد.

وفي ملف إعادة الإعمار، طالب الرئيس الأوكراني بالحصول على نحو 45 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة بحلول العام المقبل، لإعادة بناء المدن الأوكرانية التي دمرتها الحرب، لافتًا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت ببلاده يفوق بثلاثة أضعاف إجمالي قيمة هذه الأصول.

وأشار زيلنسكي إلى أن كييف لم تناقش بعد مع واشنطن مدة سريان ضمانات الأمن، معتبرًا أن تحديد إطار زمني لنهايتها لا يزال أمرًا صعبًا في المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، أعلن أن الوفد الأوكراني المفاوض سيتوجه إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، في وقت سيبحث فيه الجانب الأمريكي مع المسؤولين الروس القضايا التي تم التوصل إليها خلال المباحثات التي جرت في برلين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ناديه الجندي وفريال يوسف

دفاع فريال يوسف: تقرير الأدلة يؤكد وصف نادية الجندي لموكلتي بـ الفاشلة

أرشيفية

قرار جديد بشأن 4 صبية هتكوا عرض صغيرين أعلى سطح بإمبابة

تعبيرية

هتـــ ك عرض طالبة.. إحالة سائق بأشهر تطبيق للنقل الذكي للجنايات - خاص

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

