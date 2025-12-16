زيلنسكي يطالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعمار أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي التوصل إلى مواقف وصفها بـ«المناسبة» مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن واشنطن استمعت أيضًا إلى وجهة نظر الدول الأوروبية بشأن القضايا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وترتيبات الأمن المستقبلية.

أوضح زيلنسكي أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تمثل ضمانا أمنيا أساسيا لأي اتفاق محتمل في المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية هذا المسار في تعزيز الاستقرار طويل الأمد.

وفي ملف إعادة الإعمار، طالب الرئيس الأوكراني بالحصول على نحو 45 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة بحلول العام المقبل، لإعادة بناء المدن الأوكرانية التي دمرتها الحرب، لافتًا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت ببلاده يفوق بثلاثة أضعاف إجمالي قيمة هذه الأصول.

وأشار زيلنسكي إلى أن كييف لم تناقش بعد مع واشنطن مدة سريان ضمانات الأمن، معتبرًا أن تحديد إطار زمني لنهايتها لا يزال أمرًا صعبًا في المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، أعلن أن الوفد الأوكراني المفاوض سيتوجه إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، في وقت سيبحث فيه الجانب الأمريكي مع المسؤولين الروس القضايا التي تم التوصل إليها خلال المباحثات التي جرت في برلين.