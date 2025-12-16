قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا
تكريم 4 سائقي لوادر لسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث قطار بضائع بطوخ
صلاح نظمي.. شرير الشاشة الذي علم الدنيا أسمى معاني الحب والوفاء
الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"
ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أيام
تفاصيل جلسة الزمالك مع عدي الدباغ بعد تهديدات بفسخ التعاقد
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
أخبار العالم

ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا

ترامب
ترامب
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا.


وأكد ترامب ، أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين.


وأكد ترامب: "نقترب أكثر من أي وقت مضى" من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.


وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى، وسنرى ما يمكننا فعله"، بحسب شبكة /سي إن إن/ الأمريكية.


جاءت تصريحات ترامب بعد أن عرض المفاوضون الأمريكيون تقديم ضمانات أمنية على غرار حلف شمال الأطلسي لكييف، في حين أفاد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات اليوم، لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات الإقليمية لا يزال بعيد المنال.


وقال مسؤولون أمريكيون إن المبعوثين الذين أرسلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدموا عرضًا غير مسبوق خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذه الصفقة لن تبقى مطروحة إلى الأبد.
 

