ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا.



وأكد ترامب ، أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين.



وأكد ترامب: "نقترب أكثر من أي وقت مضى" من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى، وسنرى ما يمكننا فعله"، بحسب شبكة /سي إن إن/ الأمريكية.



جاءت تصريحات ترامب بعد أن عرض المفاوضون الأمريكيون تقديم ضمانات أمنية على غرار حلف شمال الأطلسي لكييف، في حين أفاد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات اليوم، لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات الإقليمية لا يزال بعيد المنال.



وقال مسؤولون أمريكيون إن المبعوثين الذين أرسلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدموا عرضًا غير مسبوق خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذه الصفقة لن تبقى مطروحة إلى الأبد.

