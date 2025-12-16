قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف ناصر في شباك الأهلي يضعه على المسرح العالمي.. وصلاح يتحدى نجوم أوروبا على جائزة الأفضل

محمد صلاح وعمرو ناصر
محمد صلاح وعمرو ناصر
منتصر الرفاعي

تستعد الجماهير العربية والعالمية اليوم، الثلاثاء، لمتابعة واحدة من أكثر الليالي انتظارًا في كرة القدم، حيث تنطلق فعاليات حفل توزيع جوائز The Best 2025، المعروف بحفل "الأفضل في العالم"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، على أن يبث الحفل عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك قناة “بي إن سبورت” الإخبارية المفتوحة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، إلى جانب ترشحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام، في واحدة من أقوى المنافسات العالمية التي تضم أسماءً لامعة مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي والإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ويعد ديمبيلي المرشح الأوفر حظًا، بعد أن تُوِّج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية 2025 من مجلة "فرانس فوتبول".

عمرو ناصر يتحدى الكبار بترشيح تاريخي لجائزة بوشكاش

وفي حدث استثنائي آخر، يواصل مهاجم الزمالك المصري عمرو ناصر كتابة تاريخ جديد، بعد أن نجح في اقتحام القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025، وهي الجائزة التي تحمل اسم الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش، وتمنح لأروع الأهداف خلال الفترة الممتدة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

واقتحم ناصر القائمة بعد هدفه الرائع في مرمى النادي الأهلي خلال مباراة كأس عاصمة مصر، والذي سجله بقميص فاركو قبل انتقاله للزمالك، حيث أتى الهدف من كرة عرضية نموذجية من مازن رضا وسجلها ناصر بتسديدة مزدوجة مذهلة عند الدقيقة 17 من الشوط الأول يوم 14 أبريل 2025.

ويتنافس ناصر على الجائزة مع 11 هدفًا عالميًا، من بينهم هدف الإسباني لامين يامال في مرمى إسبانيول، والإنجليزي ديكلان رايس، لاعب أرسنال، الذي أحرز هدفًا صاروخيًا في شباك ريال مدريد، وأيضًا اللاعب الأفريقي يوكاس ريبيرو من ماميلودي صن داونز بهدفه الرائع في مرمى بوروسيا دورتموند خلال لقاء ودي.

يعد ترشح ناصر الأول من نوعه في التاريخ للاعب من بطولة محلية مصرية لجائزة بوشكاش، ما يجعل هذا الإنجاز استثنائيًا ويمنحه فرصة للتألق على المسرح العالمي أمام أعين الجماهير والنجوم الكبار.

الجمهور المصري: الكفة قد تميل لصالح ناصر

يلعب التصويت الجماهيري دورًا محوريًا في تحديد هوية الفائز، وهو ما يجعل دعم الجماهير المصرية للهداف البالغ من العمر 26 عامًا مفتاحًا رئيسيًا لزيادة فرصه في حصد الجائزة.

ويُتوقع أن يعزز انتقاله إلى الزمالك من فرصه، بينما قد يواجه التصويت العقابي من بعض جمهور الأهلي، نظرًا لأن الهدف جاء في شباك الفريق الأحمر، كما حدث سابقًا مع نجوم ارتدوا قميص القلعة البيضاء.

التفاصيل الكاملة للحفل

سيقام الحفل في قاعة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل 24 ساعة من المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي على ملعب أحمد بن علي.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، وكذلك أفضل حراس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف، وجائزة اللعب النظيف، مع عرض فيديوهات رقمية للأهداف واللحظات المميزة عبر منصات “فيفا” ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد حضور محمد صلاح وعمرو ناصر في قائمة الترشيحات حدثًا تاريخيًا للكرة المصرية، حيث يضع اللاعبين على مسرح عالمي مهيب، ويمنحهما فرصة لتسجيل اسم مصر على خارطة النجوم العالميين.

جوائز The Best 2025 لاتحاد الدولي لكرة القدم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم عثمان ديمبيلي عمرو ناصر الزمالك جائزة بوشكاش كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد