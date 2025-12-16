هدف ناصر في شباك الأهلي يضعه على المسرح العالمي.. وصلاح يتحدى نجوم أوروبا على جائزة الأفضل

تستعد الجماهير العربية والعالمية اليوم، الثلاثاء، لمتابعة واحدة من أكثر الليالي انتظارًا في كرة القدم، حيث تنطلق فعاليات حفل توزيع جوائز The Best 2025، المعروف بحفل "الأفضل في العالم"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، على أن يبث الحفل عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك قناة “بي إن سبورت” الإخبارية المفتوحة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، إلى جانب ترشحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام، في واحدة من أقوى المنافسات العالمية التي تضم أسماءً لامعة مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي والإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ويعد ديمبيلي المرشح الأوفر حظًا، بعد أن تُوِّج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية 2025 من مجلة "فرانس فوتبول".

عمرو ناصر يتحدى الكبار بترشيح تاريخي لجائزة بوشكاش

وفي حدث استثنائي آخر، يواصل مهاجم الزمالك المصري عمرو ناصر كتابة تاريخ جديد، بعد أن نجح في اقتحام القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025، وهي الجائزة التي تحمل اسم الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش، وتمنح لأروع الأهداف خلال الفترة الممتدة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

واقتحم ناصر القائمة بعد هدفه الرائع في مرمى النادي الأهلي خلال مباراة كأس عاصمة مصر، والذي سجله بقميص فاركو قبل انتقاله للزمالك، حيث أتى الهدف من كرة عرضية نموذجية من مازن رضا وسجلها ناصر بتسديدة مزدوجة مذهلة عند الدقيقة 17 من الشوط الأول يوم 14 أبريل 2025.

ويتنافس ناصر على الجائزة مع 11 هدفًا عالميًا، من بينهم هدف الإسباني لامين يامال في مرمى إسبانيول، والإنجليزي ديكلان رايس، لاعب أرسنال، الذي أحرز هدفًا صاروخيًا في شباك ريال مدريد، وأيضًا اللاعب الأفريقي يوكاس ريبيرو من ماميلودي صن داونز بهدفه الرائع في مرمى بوروسيا دورتموند خلال لقاء ودي.

يعد ترشح ناصر الأول من نوعه في التاريخ للاعب من بطولة محلية مصرية لجائزة بوشكاش، ما يجعل هذا الإنجاز استثنائيًا ويمنحه فرصة للتألق على المسرح العالمي أمام أعين الجماهير والنجوم الكبار.

الجمهور المصري: الكفة قد تميل لصالح ناصر

يلعب التصويت الجماهيري دورًا محوريًا في تحديد هوية الفائز، وهو ما يجعل دعم الجماهير المصرية للهداف البالغ من العمر 26 عامًا مفتاحًا رئيسيًا لزيادة فرصه في حصد الجائزة.

ويُتوقع أن يعزز انتقاله إلى الزمالك من فرصه، بينما قد يواجه التصويت العقابي من بعض جمهور الأهلي، نظرًا لأن الهدف جاء في شباك الفريق الأحمر، كما حدث سابقًا مع نجوم ارتدوا قميص القلعة البيضاء.

التفاصيل الكاملة للحفل

سيقام الحفل في قاعة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل 24 ساعة من المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي على ملعب أحمد بن علي.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، وكذلك أفضل حراس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف، وجائزة اللعب النظيف، مع عرض فيديوهات رقمية للأهداف واللحظات المميزة عبر منصات “فيفا” ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد حضور محمد صلاح وعمرو ناصر في قائمة الترشيحات حدثًا تاريخيًا للكرة المصرية، حيث يضع اللاعبين على مسرح عالمي مهيب، ويمنحهما فرصة لتسجيل اسم مصر على خارطة النجوم العالميين.