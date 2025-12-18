لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

كبد الفراخ يعطي الجسم ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الاحتياجات اليومية من فيتامين "B12" الذي يعتبر من الفيتامينات الأساسية التى تساعد علي إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع فقر الدم والأنيميا.

وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد تناول كبد وقوانص الفراخ وفقا لموقع " healthyeating" .

تعرف على فوائد تناول كبد الدجاج..

-تحتوي على "فيتامين أ " الذي يساعد على تقوية البصر والرؤية السليمة.

-يحتوى على حمض الفوليك الذي يساعد على تقوية الخصوبة ومنع العيوب الخلقية للجنين .

-غنية بحمض "البانتوثينيك" الذى يساعد الجسم على مقاومة التوتر والإجهاد من خلال دعم وظائف الغدد الكظرية.

-مفيدة أيضاً للأسنان واللثة والعظام من خلال محتواها العالي من الفوسفور والذي يكمل وظيفة الكالسيوم في بناء الأسنان والعظام.

-تحتوي على فيتامين "B1" وهو من الفيتامينات الأساسية لنمو وتكاثر وتجديد أنسجة الجسم والجلد، كما أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلي حرقان حول الفم واللسان وتشقق وتقشر في الجلد في زوايا الفم وحول الأنف.

وأما قوانص الدجاج فيجب العلم أن تنظيف القوانص بإزاله الدهون وغسلها وتنظيفها بالملح والليمون، من الأمور المهمه قبل الطهي، ثم نقعها لمدة نصف ساعة بماء مضاف له خل وعصير ليمون وملعقة من الملح.

ومن فوائد القوانص:

1-تعتبر منجماً غنياً بالحديد، والذي يساهم بفاعلية في علاج مرض فقر الدم، كما تحتوي على الزنك، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور.

2-تزيد من فاعلية الدورة الدموية، وحركة كريات الدم الحمراء.

3-تعمل كمنشط للذاكرة، وتساعد في تحسين الوظائف العصبية، وتعزز من وظائف المخ وقدرته على الاستيعاب والفهم.

4-تساهم في تحسين العملية الهضمية بفضل محتواها من الألياف الغذائية.

5-تعتبر من الأغذية الخفيفة الدهون، لذا فهي من الوجبات المثالية للأشخاص الذين يتبعون برامج الحمية الغذائية بقصد تخفيف الوزن.