أخبار البلد

«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تمكن حملات التفتيش والرقابة والمتابعة من  إحباط 3 محاولات لتهريب نحو 145 شيكارة من الأسمدة المدعمة، بما يعادل نحو 7.4 طن، وذلك بحوزة بعض التجار بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،  والدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالوزارة وفي إطار جهود تكثيف الجهود الميدانية، والرقابة والتفتيش والمتابعة، لضمان وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين، وأحكام المنظومة، وضمان عدم تسريبها.

وأشارت الوزارة إلى تمكن حملة مكبرة، بمديرية الزراعة بالأقصر، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 52 جوالاً من الأسمدة الأزوتية المدعمة، بحوزة أحد التجار، وإحباط محاولة تهريبها للبيع في السوق السوداء، حيث شملت الكميات المضبوطة: 47 جوالاً من سماد نترات النشادر، 5 أجولة من سماد اليوريا، تم التحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

واوضحت الوزارة انه تم أيضا، بمحافظة كفر الشيخ، إحباط محاولتين لتهريب نحو 96 شيكارة من الأسمدة الزراعية المدعمة، حيث تم ضبط سيارة بحوزتها 56 شيكارة أسمدة، فضلا عن ضبط سيارة أخرى بحوزتها 40 شيكارة أسمدة أخرى، حيث كانت جميعها مُعدة للبيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقاد الحملتين في المحافظتين، فريق عمل مشترك برئاسة مديري مديريتي الزراعة التموين، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظتين.

ومن جهته شدد وزير الزراعة على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي أو المساس بالأمن الغذائي المصري، ومقدرات الفلاح المصري، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى الجمهورية، لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة غش وتهريب الأسمدة المدعمة.

واضاف فاروق، أن هذه الضبطيات هي نتاج تنسيق وتكامل تام بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين، وفي إطار رؤية الدولة لمكافحة الفساد بجميع صوره، مؤكدا أنه لن يتم التهاون  مع أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تواطؤه في تسهيل تسريب هذه الأسمدة للسوق السوداء.

الزراعة الأسمدة وزير الزراعة

