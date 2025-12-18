قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك

محمد صبيح

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، وبالتعاون مع شركة هيونداي العالمية، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7، المنتجة خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أبريل 2022، وذلك لوجود عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية قد يؤثر على كفاءة أدائها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركتين بمعايير الجودة والسلامة، وحرصهما على سلامة مستخدمي المركبات، وبالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك، بما يعكس نهجًا استباقيًا في التعامل مع أي ملاحظات فنية محتملة.

وفي هذا السياق، يناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية، دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح الجهاز أن تنفيذ أعمال الاستبدال يتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم الخدمة وضمان سرعة الإنجاز، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن لشركة جي بي أوتو رقم 16661، بما يضمن إتمام الإجراءات في إطار زمني مناسب ودون التأثير على انتظام استخدام المركبات.

وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي إخطار رسمي من الشركة المالكة بوجود عيب تصنيعي محتمل في بعض السيارات محل الاستدعاء، ما استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وإطلاق حملة الاستدعاء بالتنسيق الكامل مع الجهاز.

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي التزامًا بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.

حماية المستهلك عيوب صناعه هوانداى

